Mbappé responde ataques racistas de senadora do Paraguai

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante francês Kylian Mbappé respondeu nesta segunda-feira (6) às ofensas racistas direcionadas a ele pela senadora paraguaia Celeste Amarilla.

Mbappé escreveu no X (antigo Twitter) que a parlamentar é indigna do cargo que ocupa, além de não representar o Paraguai. O camisa 10 classificou o ato como desprezível e enalteceu a atuação dos sul-americanos na Copa do Mundo de 2026, na mensagem dirigida a Amarilla.

"Devido à sua imprudência e ao seu racismo descarado, o mundo inteiro já esqueceu a trajetória histórica e o esforço de seus jogadores na Copa do Mundo, concentrando-se em uma mulher incompetente que projeta a pior imagem possível de seu país", declarou Mbappé.

"Jamais permitirei que pessoas como ela tenham a liberdade de espalhar seu ódio e racismo pelo mundo."

A Federação Francesa de Futebol também se manifestou contra as falas publicadas por Amarilla: "Essas declarações são criminosas e condenáveis. Elas devem ser processadas aqui como em qualquer outro lugar. A FFF está procedendo com denúncia ao Ministério Público para fins de persecução judicial".

Logo após a eliminação do Paraguai diante da França, por 1 a 0, no último sábado (4), a senadora do Partido Liberal Radical Autêntico atacou a aparência e a origem camaronesa do camisa 10 francês e associou a formação de Mbappé a chimpanzés.

A senadora ainda sugeriu que o goleiro paraguaio Orlando Gill deveria ter mostrado o dedo do meio ao astro dos Bleus na partida, em vez de cumprimentá-lo. "Eu faço isso no Senado e nada acontece", escreveu em uma das mensagens.