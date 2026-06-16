Mbappé rebate críticos após vitória e diz fazer parte da história da França
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Autor de dois gols da França contra Senegal, Kylian Mbappé admitiu que o início da partida foi difícil, mas rebateu os críticos e valorizou a vitória obtida na estreia da Copa do Mundo. A seleção francesa venceu por 3 a 1, em Nova Jersey (EUA), nesta terça-feira (16).
Mbappé comemorou o início com vitória. Ele abriu o placar para a França e anotou o terceiro gol nos acréscimos. "Muito bom começar com mais tranquilidade. Em uma Copa nunca estamos tranquilos, a gente via as outras equipes, são complicadas. As duas equipes são fortes, sabemos que todas querem ganhar e fazer um bom jogo", disse.
O atacante do Real Madrid e da seleção francesa aproveitou para mandar um recado aos críticos. Ele disse que quer chegar à terceira final consecutiva com a França, campeã em 2018 e vice em 2022.
"Não, se eu começar a jogar pelas pessoas que me criticam, nada vai acontecer, eu vou ficar reclamando até os 80 anos. Eu faço parte da historia do meu país e é um prazer ver minha equipe. Eu quero que minha equipe chegue até a final e vença a Copa do Mundo. Faz parte de quem eu sou", afirmou Mbappé.
Mbappé e a França agoram viram a chave para enfrentar o Iraque, pelo Grupo I, no dia 22. "Não [estou aliviado]. Estou tranquilo. Acho que as pessoas tem que criticar ou ficar inflamadas contra mim, mas não tem problema. Vamos continuar fazendo o que sabemos, tudo acontece muito rápido em uma Copa do Mundo, e a gente já tem daqui a pouco uma próxima partida contra o Iraque", completou.