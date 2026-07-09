Mbappé pode enfrentar seleção da apontada namorada na semifinal da Copa 2026

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Após comandar a vitória da França por 2 a 0 sobre Marrocos nesta quinta-feira (9) e garantir vaga na semifinal da Copa do Mundo 2026, Kylian Mbappé, 27 pode ter um compromisso especial pela frente. Caso a Espanha elimine a Bélgica, o atacante francês enfrentará a seleção do país da atriz Ester Expósito, apontada como sua namorada.

Embora nunca tenham assumido publicamente o romance, os dois vêm sendo vistos juntos desde março. A aproximação começou a chamar atenção quando Ester desembarcou com Mbappé de um jatinho em Madri, capital da Espanha. Desde então, os dois foram flagrados em um encontro romântico em Paris, passearam de iate em Ibiza pouco antes do Mundial. A atriz ainda foi vista em um camarote do estádio Santiago Bernabéu para acompanhar o jogador em campo defendendo o Real Madrid.

Ester é uma das atrizes espanholas mais populares de sua geração. Ela iniciou a carreira aos 16 anos e conquistou projeção internacional ao interpretar Carla nas duas primeiras temporadas da série "Elite".

Além do sucesso adolescente, a atriz integrou o elenco de produções como "Vis a Vis", "Alguém Tem que Morrer", "Bandidos" e do filme de terror "El Talento". Ela também atua como modelo de marcas famosas e reúne mais de 24 milhões de seguidores nas redes sociais.

No Brasil, Ester já teve o nome associado a Anitta. As duas trocaram elogios durante o LOS40 Music Awards de 2019, quando a cantora brincou, em uma publicação, que esperava "namorar" a atriz. Expósito respondeu à legenda com bom humor: "Já te digo que sim". Anitta também participou de "Elite", na sétima temporada da produção da Netflix.