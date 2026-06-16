Mbappé marca, supera Pelé e Messi, e França estreia com vitória na Copa

NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - Mbappé saiu da última Copa do Mundo como artilheiro, com oito gols, sendo três deles na decisão contra a Argentina. Apesar do gosto amargo pela derrota nos pênaltis, o francês se tornou o jogador mais jovem a marcar em duas finais de Mundial e ficou a um gol de superar Pelé na lista de artilheiros gerais da competição.

Nesta terça-feira (16), ele passou o Rei do Futebol.

Depois de um primeiro tempo em que a França e seu camisa 10 estiveram aquém da expectativa, com Senegal muito mais próxima de abrir o placar na estreia das duas equipes na Copa, Mbappé desencantou no segundo tempo e garantiu a vitória francesa por 3 a 1, com dois gols do camisa 10, que além de Pelé, também o fez superar Messi.

Agora, ele soma 14 gols na história das Copas, um a mais do que Pelé. O maior artilheiro da competição é o alemão Miroslav Klose, com 16, uma diferença pequena, bem possível de ser alcançada pelo craque francês nesta edição.

A disputa com Messi, porém, ainda está aberta. O argentino ainda vai estrear nesta edição, também nesta terça, contra a Argélia. Messi tem 13 gols em Mundiais, assim como o ex-jogador francês Just Fontaine, também superado por seu compatriota nesta tarde.

Atual vice-campeã, a França desembarcou nos Estados Unidos como favorita brigar pelo título. Campeão em 1998 e 2018, o país sonha com seu terceiro troféu mundial.

No Qatar, a taça escapou das mãos francesas na disputa de pênaltis com a Argentina, depois de um empate por 3 a 3, com bola rolando no tempo regulamentar e na prorrogação. Mbappé foi quem marcou os três gols da equipe europeia.

De volta ao maior palco do futebol mundial, agora nos Estados Unidos, a França começou mal o duelo contra Senegal, que teve as melhores chances entre as poucas finalizações do primeiro tempo.

Na principal delas, aos 25 minutos, Nikolas Jackson escapou da marcação em contra-ataque, invadiu a área e acertou a trave. A bola ainda bateu nas costas do goleiro Maignan antes de sair para escanteio.

Ismaila Sarr também desperdiçou uma oportunidade ainda melhor quando livre na área e, de alguma forma, chutou por cima do travessão, à queima-roupa.

Além de contar com a sorte nos lances, o goleiro francês também apareceu bem em outras duas intervenções, em chutes de Sadio Mané.

A França, embora tenha tido mais posse de bola, e rondado perigosamente a área defendida por Mendy, buscava jogadas previsíveis, quase sempre apostando na velocidade e força física de Mbappé. A seleção europeia teve somente duas finalizações nos primeiros 45 minutos, ambas para fora.

O camisa 10 francês teve um primeiro tempo muito aquém do que pode produzir. Nos primeiros 15 minutos, ele perdeu o domínio de bola em duas ocasiões. Logo no início, Rabiot driblou seu marcador e encontrou Mbappé com um passe preciso, mas o atacante dominou a bola de forma decepcionante.

Em outra boa oportunidade, Dembélé lançou Mbappé com um passe certeiro para o camisa 10, mase ele não conseguiu dominar a bola novamente.

Para coroar uma atuação decepcionante até então, foi ele quem perdeu a bola para Diouf, permitindo que Senegal lançasse um contra-ataque que terminou com Jackson acertando a trave.

Depois do intervalo, a equipe liderada pelo técnico Didier Deschamps voltou com outra postura sobretudo pela nova atitude de Mbappé. Bem mais ofensiva, buscando infiltrações. Foi assim que chegou ao gol, quando Michael Olise descolou uma bola enfiada para Mbappé, aos 21.

Dois minutos depois, a França tomou um susto. Nicolas Jackson foi acionado nas costas da zaga e, depois de invadir a área, chutou forte para vencer Mike Maignan. O lance, porém, acabou anulado por impedimento.

A França, então, retomou as rédeas da partida. E conseguiu ampliar aos 37, com Barcola. Nos acréscimos, Ibrahim Mbaye descontou para Senegal, mas Mbappé marcou novamente, confirmando a estreia francesa com vitória.

Com seu segundo gol na partida, o atacante do Real Madrid se tornou o maior artilheiro da história da França, ultrapassando Giroud com seu 58º gol pela seleção, com apenas 27 anos.

"Parabéns, Kylian", disse Giroud à BBC One, onde atuava como comentarista da partida entre França e Senegal. "Estou feliz por ele."

"Ele vai bater todos os recordes, o número de jogos e gols. Acho que ele pode facilmente chegar a 100 gols e talvez [bater] o recorde de Miroslav Klose em Copas do Mundo", acrescentou Giroud.

Os 58 gols de Mbappé foram marcados em apenas 99 jogos pela França.

Embalada por seu artilheiro, a França inicia a Copa como líder do Grupo I, que terá ainda o duelo entre Iraque e Noruega nesta terça.

Na segunda rodada da primeira fase, a seleção francesa vai enfrentar os iraquianos, na segunda-feira (22). Senegal volta a volta a campo para enfrentar os noruegueses no mesmo dia.

Menos chutes

Dados preliminares da Opta mostram que França x Senegal foi a partida com menos finalizações até agora na Copa, somando apenas 17 chutes. O duelo superou pela "economia ofensiva" jogos como Suécia x Tunísia e México x África do Sul, que registraram 19 finalizações cada.

Do lado francês, foram 11 finalizações, sendo que 8 foram no alvo, resultando em três gols. Outras duas sofreram bloqueio da defesa senegalesa e uma foi desperdiçada para fora. De todas as finalizações, apenas uma foi feita no primeiro tempo.

Já o Senegal teve seis finalizações. Três foram para fora, duas foram no alvo e uma acabou bloqueada pela defesa franceses.