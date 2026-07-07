Mbappé lidera e goleiro da Noruega ganha destaque em ranking da Fifa
(UOL/FOLHAPRESS) - No mais recente ranking da Fifa que avalia o desempenho dos atletas da Copa, Mbappé segue como líder, enquanto o goleiro da Noruega subiu 20 posições após brilhar na vitória sobre o Brasil.
Carrasco do Brasil, Haaland assumiu a segunda colocação do ranking, deixando Messi para trás. O melhor brasileiro ainda é Vini Jr., que caiu uma posição e agora figura em sétimo lugar.
Vitórias da Bélgica e da Inglaterra causaram impacto no ranking. Autor de dois gols, o inglês Bellingham subiu 17 posições e agora é o sexto; os belgas Lukaku (11º) e De Ketelaere (12º) subiram, respectivamente, 24 e 296 posições.
Entre os goleiros, o destaque é Diogo Costa, da seleção portuguesa. Com a boa atuação diante da Espanha, apesar da derrota, o goleiro subiu duas posições e é o primeiro colocado do ranking.
Nyland, goleiro da Noruega, subiu 20 posições. Destaque contra o Brasil, ele é o quarto mais bem colocado na lista.
Franceses dominam lista por posições. Enquanto Mbappé é o líder geral e no ataque, Olise lidera no quesito criatividade e Upamecano é apontado como o melhor defensor.
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VEJA O TOP 10 DE JOGADORES DE LINHA
1 - Kylian Mbappé (FRA)
2 - Erling Haaland (NOR)
3 - Lionel Messi (ARG)
4 - Harry Kane (ING)
5 - Johan MAnzambi (SUI)
6 - Jude Bellingham (ING)
7 - Vini Jr (BRA)
8 - Julian Quiñones (MEX)
9 - Ousmane Dembélé (FRA)
10 - Crysencio Summerville (HOL)
VEJA O TOP 5 DE GOLEIROS
1 - Diogo Costa (POR)
2 - Orlando Gill (PAR)
3 - Gregor Kobel (SUI)
4 - Orjan Nyland (NOR)
5 - Unai Simón (ESP)