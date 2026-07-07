Mbappé lidera e goleiro da Noruega ganha destaque em ranking da Fifa

(UOL/FOLHAPRESS) - No mais recente ranking da Fifa que avalia o desempenho dos atletas da Copa, Mbappé segue como líder, enquanto o goleiro da Noruega subiu 20 posições após brilhar na vitória sobre o Brasil.

Carrasco do Brasil, Haaland assumiu a segunda colocação do ranking, deixando Messi para trás. O melhor brasileiro ainda é Vini Jr., que caiu uma posição e agora figura em sétimo lugar.

Vitórias da Bélgica e da Inglaterra causaram impacto no ranking. Autor de dois gols, o inglês Bellingham subiu 17 posições e agora é o sexto; os belgas Lukaku (11º) e De Ketelaere (12º) subiram, respectivamente, 24 e 296 posições.

Entre os goleiros, o destaque é Diogo Costa, da seleção portuguesa. Com a boa atuação diante da Espanha, apesar da derrota, o goleiro subiu duas posições e é o primeiro colocado do ranking.

Nyland, goleiro da Noruega, subiu 20 posições. Destaque contra o Brasil, ele é o quarto mais bem colocado na lista.

Franceses dominam lista por posições. Enquanto Mbappé é o líder geral e no ataque, Olise lidera no quesito criatividade e Upamecano é apontado como o melhor defensor.

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VEJA O TOP 10 DE JOGADORES DE LINHA

1 - Kylian Mbappé (FRA)

2 - Erling Haaland (NOR)

3 - Lionel Messi (ARG)

4 - Harry Kane (ING)

5 - Johan MAnzambi (SUI)

6 - Jude Bellingham (ING)

7 - Vini Jr (BRA)

8 - Julian Quiñones (MEX)

9 - Ousmane Dembélé (FRA)

10 - Crysencio Summerville (HOL)

VEJA O TOP 5 DE GOLEIROS

1 - Diogo Costa (POR)

2 - Orlando Gill (PAR)

3 - Gregor Kobel (SUI)

4 - Orjan Nyland (NOR)

5 - Unai Simón (ESP)