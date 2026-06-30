Mbappé foi apadrinhado por Vagner Love antes do virar estrela na França

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Estrela da França na Copa do Mundo, Mbappé já teve uma ajuda importante de um brasileiro no início da carreira: Vagner Love, que atuava no Monaco quando o francês ainda despontava nas categorias de base do clube europeu.

Love pegou o período de transição do craque para o profissional, entre 2015 e 2016, e chegou a ter o privilégio de atuar com o jovem.

"Na verdade, ele treinava sempre com a gente. Às vezes ele descia para fazer um jogo, mas nós chegamos a jogar juntos. Ele já era diferenciado, era um moleque muito rápido", disse Love, ao UOL, em 2023.

Love lembrou de quando atuou com Mbappé e eles venceram o Paris Saint-Germain no Parc des Princes, estádio do PSG:

"Jogamos no Parc des Princes e ganhamos do Paris. Houve um tempo em que o Monaco não ganhava do Paris no Parc des Princes e ganhamos de 2 a 0. Eu fiz um gol e o Fabinho (volante da seleção brasileira) fez outro. E depois dali eu saí do Monaco", afirmou ainda Love, à época.

LOVE INDICOU MBAPPÉ PARA DIRIGENTE DO MONACO

Love revelou que, antes de deixar o Monaco rumo ao futebol turco, foi consultado por um dirigente do clube francês sobre qual jogador da base tinha potencial, e ele não teve dúvidas em apontar Mbappé.

"Antes de eu sair do Monaco, o vice-presidente, que era russo, me perguntou qual desses jogadores eu achava que iria vingar, dar frutos para o clube, e eu falei: 'esse menino aí, Mbappé, realmente é um moleque muito diferenciado. Tenho certeza de que ele vai chegar longe'. Mas não sabia que seria tão rápido (risos)", afirmou Love, ao UOL, em 2023.

LOVE SE APOSENTOU NESTE ANO

Vagner Love se aposentou em 2026, aos 41 anos, pelo Retrô, de Pernambuco. E a despedida foi em grande estilo, com o gol da vitória por 3 a 1 aos 49 minutos do segundo tempo, sobre o Ceará, pela Copa do Nordeste, no dia 28 de março.

No Brasil, o atacante teve passagens marcantes por Corinthians, Flamengo e Palmeiras. Ele também se destacou no CSKA, da Rússia, e no Shandong Luneng, da China.

FRANÇA ENFRENTA SUÉCIA

A França enfrenta a Suécia, nesta terça-feira (30), às 18h (horário de Brasília), em Nova Jersey (EUA) pela segunda fase da Copa do Mundo. O time de Mbappé e Dembélé carrega o favoritismo para avançar às oitavas de final.

Mbappé disputa a artilharia da competição e está com quatro gols até aqui, dois a menos que o líder Messi, da Argentina.