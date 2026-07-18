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Mbappé faz dois gols contra a Inglaterra e ultrapassa Messi na artilharia da Copa

Com dez gols neste mundial, craque francês se tornou o maior marcador da história dos mundiais, com 22 gols, e também o artilheiro provisório desta Copa do Mundo

por Folhapress
Publicado em 18/07/2026 às 20:38Atualizado em 18/07/2026 às 21:21
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Mbappé supera defesa inglesa para marcar; o maior das copas até o momento (Divulgação/Fifa)
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Mbappé supera defesa inglesa para marcar; o maior das copas até o momento (Divulgação/Fifa)
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Com dois gols na disputa pelo terceiro lugar entre França e Inglaterra neste sábado (18), em Miami Gardens, o atacante Kylian Mbappé assumiu a ponta da artilharia da Copa do Mundo de 2026, com dez bolas na rede, além de também ter assumido o posto de maior artilheiro histórico do torneio, com 22 gols.

Em ambos os casos, o atacante do Real Madrid ultrapassou o argentino Lionel Messi, com quem protagonizou jogo a jogo a disputa pela Chuteira de Ouro, dada ao maior goleador da competição.

A partida terminou em 6 a 4 para os ingleses.

O camisa 10 da Alviceleste tem oito gols na atual edição, e 21 bolas na rede considerando suas seis participações no torneio de seleções da Fifa.

O astro de Rosário ainda poderá reassumir o posto de maior artilheiro da atual edição e da história do Mundial neste domingo (19), quando volta a entrar em campo com sua equipe pela final da competição, contra a Espanha.

Mbappé é o primeiro jogador a fazer dez gols em uma única edição da Copa desde 1970, repetindo a marca de Gerd Müller, da Alemanha Ocidental, naquele Mundial no México.

Com o desempenho contra os ingleses, Mbappé também deixou para trás Eusébio (Portugal) e Ademir de Menezes (Brasil), que marcaram nove vezes nas Copas de 1966 e 1950, respectivamente.