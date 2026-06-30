Mbappé faz 2 de novo, e França supera Suécia e avança às oitavas da Copa
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O amplo favoristimo da França sobre a Suécia se confirmou com mais uma consistente atuação do ataque formado por Mbappé, Dembélé, Olise e Barcola.
Saíram de jogadas construídas pelo quarteto os três gols marcados na partida desta terça-feira (30), válida pela fase de 32 seleções da Copa do Mundo e disputada no estádio MetLife, em Nova Jersey.
Dois foram de Mbappé, que chega aos 18 gols em Mundiais, e um, de Barcola. Placar final: 3 a 0.
Clique aqui e entre no grupo FolhaStats O resultado elimina os suecos e garante os franceses nas oitavas de final, às 18h do sábado (4), na Filadélfia, quando enfrentarão o Paraguai. Os sul-americanos eliminaram a Alemanha nos pênaltis nesta segunda (29).
Campeã em 2018 e finalista em 2022, a França se tornou a seleção que mais marcou nesta Copa, com 13 gols. As já eliminadas Alemanha e Holanda eram as líderes, com 11 tentos cada uma.
O jogo começou morno, com a defesa sueca concentrada e o ataque francês tímido. Depois de inaugurar as finalizações no alvo com chute de Isak para defesa fácil de Maignan, a Suécia passou a jogar atrás da linha da bola para apostar na recuperação de bola e contra-ataques.
Confira a tabela de jogos da Copa do Mundo Esse era um dos pontos que deveriam acender um alerta na seleção da França, segundo o técnico Didier Deschamps. O outro eram as bolas paradas. Mas não foi necessário tirar a preocupação do papel.
Os favoritos tiveram paciência para ocupar a área adversária e construir lances de maior perigo.
No primeiro tempo, Mbappé teve três ótimas chances. Na primeira, chegou a abrir o placar após bom passe de Olise, mas a jogada foi anulada por impedimento.
Depois, recebeu cruzamento de Koundé e chutou para acertar a trave esquerda de Zetterström. A bola ainda rebateu na zaga antes de terminar nas mãos do goleiro.
A trave também foi amiga da Suécia na tentativa de voleio de Olise, no que seria provavelmente um dos gols mais bonitos desta Copa.
Zetterström fez depois duas grandes defesas, uma com a perna esquerda após chute de Rabiot e outra espalmando para a linha de fundo a finalização rasteira de Olise.
Na cobrança do escanteio, Dembelé passou para Olise, recebeu de volta e tocou para Mbappé, que pedalou para bagunçar a defesa sueca e depois fuzilar em direção à rede, aos 45min. Comemorou abraçando Deschamps, que perdeu a mãe no último dia 23, durante o Mundial.
A Suécia ainda tentou o empate na etapa inicial com tentativa de cruzamento de Elanga, que acabou interceptado pela defesa francesa. Na sobra, Gyökeres isolou.
No segundo tempo, não demorou muito para a França ampliar a vantagem, com Barcola, aos 7min. Olise, que defende o Bayern de Munique, tocou para o atacante do PSG finalizar de frente para o gol.
Mbappé deu a chance para Olise marcar o seu em chance claríssima, mas o camisa 11 parou no goleiro. Pouco depois, ele retribuiu a gentileza e passou para o capitão e camisa 10 fazer seu segundo no jogo, o terceiro da França.
O atacante do Real Madrid chegou ao sexto gol nesta Copa e ao 18º no acumulado no torneio, ultrapassando Miroslav Klose (16) na lista dos maiores artilheiros da história e se mantendo na cola de Lionel Messi, que lidera com 19 gols, sendo seis na atual campanha da Argentina.
Deschamps decidiu substituir o artilheiro por Cherki aos 39min e fez reverência ao seu atacante quando ele deixou o campo.
Com as duas assistências, Olise também assumiu a liderança do fundamento, com cinco, ultrapassando o brasileiro Bruno Guimarães, que tinha quatro.