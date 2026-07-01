Mbappé empata com Messi na briga pela artilharia da Copa
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com dois gols na vitória da França sobre a Suécia, Kylian Mbappé chegou aos seis gols e empatou com Lionel Messi, da Argentina, na briga pela artilharia da Copa do Mundo de 2026.
Com a segunda fase do Mundial em disputa, os atacantes classificados ainda podem fazer até quatro jogos até a decisão do título. Assim, a disputa pela artilharia da competição segue em aberto.
QUEM SÃO OS ARTILHEIROS DA COPA?
Lionel Messi e Kylian Mbappé têm seis gols: o argentino fez um hat-trick diante da Argélia, marcou dois contra a Áustria e um no duelo com a Jordânia. O francês, por sua vez, anotou dois gols em cada um dos jogos contra Senegal, Iraque e Suécia.
Haaland soma cinco gols: o astro norueguês marcou dois gols contra Iraque e Senegal e balançou as redes uma vez diante da Suécia.
Vini Jr. e Dembélé têm quatro gols: o brasileiro marcou uma vez contra Marrocos e Haiti, além de dois diante da Escócia. Já o atacante francês balançou as redes contra o Iraque e anotou um hat-trick diante da Noruega.
O top 10 tem mais um brasileiro: Matheus Cunha. O atacante do Manchester United tem três gols e divide a marca com outros jogadores, como Harry Kane (Inglaterra), Jonathan David (Canadá), Ismaila Sarr (Senegal), Gakpo e Brobbey (Holanda), Havertz e Undav (Alemanha) e Saibari (Marrocos).
Cristiano Ronaldo (Portugal) e Bellingham (Inglaterra) somam dois gols no Mundial. Outra estrela da competição, o espanhol Lamine Yamal marcou apenas um gol.
*
VEJA LISTA COMPLETA DE ARTILHEIROS DA COPA DO MUNDO
Lionel Messi (Argentina) - 6 gols
Kylian Mbappé (França) - 6 gols
Erling Haaland (Noruega) - 5 gols
Vinicius Jr. (Brasil) - 4 gols
Ousmane Dembélé (França) - 4 gols
3 gols - Matheus Cunha (Brasil), Saibari (Marrocos), Just (Austrália), Wissa (RD Congo), Harry Kane (Inglaterra), Ismaila Sarr (Senegal), Jonathan David (Canadá), Manzambi (Suíça), Gakpo (Holanda), Brobbey (Holanda), Havertz (Alemanha) e Undav (Alemanha).
2 gols - Quiñones (México), Larin (Canadá), Balogun (Estados Unidos), Kamada (Japão), Summerville (Holanda), Ayari (Suécia), Diallo (Costa do Marfim), Maxi Araújo (Uruguai), Rezaeian (Irã), Barcola (França), Arnautović (Áustria), Bellingham (Inglaterra), Muñoz (Colômbia), Mahmić (Bósnia), Vargas (Suíça), Elanga (Suécia), Ueda (Japão), Oyarzabal (Espanha), Cristiano Ronaldo (Portugal), Pépé (Costa do Marfim), Pape Gueye (Senegal), Trossard (Bélgica) e Mahrez (Argélia).