Mbappé e Haaland se encontram pela liderança do Grupo I em duelo esvaziado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na teoria, o duelo entre Noruega e França desta sexta-feira (26), às 16h, em Boston, tinha tudo para ser um dos jogos mais eletrizantes da fase de grupos da Copa do Mundo.

Afinal, é o primeiro embate entre dois dos grandes nomes do Mundial: de um lado o francês Mbappé e do outro o norueguês Haaland, ambos com quatro gols no Mundial, assim como Vinicius Junior, todos com um a menos que Messi.

No entanto, a excelência das duas seleções nos dois confrontos iniciais do Grupo I pode ter causado um efeito contrário. Empatadas com 6 pontos, as seleções europeias já estão classificadas para o mata-mata. A França está na frente pelo saldo de gols (5 a 4).

O Senegal, outra força da chave, fez bons confrontos contra os rivais, mas saiu derrotada tanto para a França (3 a 1), como para a Noruega (3 a 2).

A partida de hoje define apenas quem passa em primeiro lugar, algo que não tem sido tratado com tanta relevância pelo lado viking. Foi o artilheiro Haaland o primeiro a ativar o modo sincerão logo depois da vitória que confirmou a equipe na próxima fase.

Ao ser questionado sobre o que esperar do confronto, ele afirmou que "não me importo muito com esse jogo agora. Eles provavelmente vão nos vencer e depois ganhar a Copa do Mundo", afirmou para a Fox Sports.

Por sua vez, o técnico norueguês, Stale Solbakken, deu fortes indícios de que entrará com um time misto. "Tivemos seis ou sete jogadores que quase tiveram cãibras e estavam bem exaustos, e aí a gente tem que voar de volta para Greensboro [base da seleção, na Carolina do Norte] e depois voar de volta para Boston."

"Então vai ser mais difícil para vocês adivinharem a escalação para o próximo jogo", brincou com a imprensa presente na entrevista. Solbakken também elogiou jogadores da reserva de modo geral, sem dar indícios de qual setor do time terá alterações.

Na França, o primeiro desfalque certo está no banco de reservas. O técnico Didier Deschamps viajou de volta ao seu país para acompanhar o enterro de sua mãe, Ginette, que morreu na última terça-feira. Os Azuis serão comandados pelo auxiliar Guy Stéphan.

No outro jogo do Grupo I, no mesmo horário, em Toronto, Senegal e Iraque estão sem pontos e com chances reduzidas de classificação para o mata-mata como um dos oito melhores terceiros colocados. Quem vencer o duelo ainda dependerá do saldo de gols.

NORUEGA x FRANÇA

Sex. (26), às 16h, no estádio Gillette (EUA)

Na TV: CazéTV, Globo e SporTV

SENEGAL x IRAQUE

Sex. (26), às 16h, no estádio BMO Field (Canadá)

Na TV: CazéTV