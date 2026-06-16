Mbappé é excepcional e decisivo, diz técnico francês após 3 a 1 contra Senegal

NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - "Muito satisfeito" com a vitória por 3x1 contra o Senegal na estreia da França na Copa do Mundo nesta terça-feira (16), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o técnico francês, Didier Deschamps, também destacou problemas da partida.

"Enfrentamos uma equipe muito bem organizada, com capacidade de jogar muito rápido, sempre representando perigo", disse ele após o jogo a jornalistas nos arredores do MetLife Stadium. "Tivemos erros técnicos, que conseguimos corrigir. Mas nos faltou precisão técnica."

Deschamps também fez elogios a Kylian Mbappé, a estrela de seu time que agora não apenas superou Olivier Giroud como o maior artilheiro da história da França como também superou o Rei Pelé na lista de artilheiros gerais da competição.

"É um jogador excepcional. Ele tem a capacidade de mudar uma partida, fazer a equipe ganhar, mesmo tão novo." Mbappé tem 27 anos.

O treinador senegalês, Pape Thiaw, por sua vez, disse aos jornalistas que faltou eficiência na finalização de sua equipe. "Tivemos uma atitude passiva no jogo. Temos que ser mais agressivos. Podíamos ter feito mais gols, ser mais eficientes. Vamos corrigir isso."

Questionado sobre a diferença de rendimento do time entre o primeiro tempo, quando a equipe africana teve destaque na partida, e o segundo, quando levou três gols dos Bleus, Thiaw afirmou lamentar alguns aspectos.

"No segundo tempo cometemos erros. Com todas as oportunidades que tivemos, deixamos a bola escapar", afirmou ele. "E não podemos ignorar as capacidades técnicas da França."

O técnico também comentou dificuldades entre seleções da África com relação a outras regiões. Sua equipe é uma das melhores da Copa Africana, disputando o posto com o Marrocos, que no último fim de semana empatou na estreia no torneio contra o Brasil. "A distância técnica das equipes africanas em relação ao resto do mundo tem diminuído", disse.

Thiaw disse estar confiante de que o time tem capacidade para avançar para a próxima fase do torneio. O sonho de emplacar uma vitória histórica como a de 2002 contra a França na Copa do Japão e da Coreia do Sul, no entanto, ficou para trás.

A partida quase lotou o MetLife, com mais de 80,5 mil pessoas presentes. Branco e azul, as cores francesas, dominavam as arquibancadas de forma acachapante, mas os senegaleses também se fizeram presentes com ânimo.

A França enfrenta o Iraque na próxima segunda (22) também no MetLife, em Nova Jersey. No mesmo dia, o Senegal enfrenta a Noruega.