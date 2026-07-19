Mbappé diz que trocaria Chuteira de Ouro pela chance de disputar a final da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A derrota para a Inglaterra na disputa do terceiro lugar, neste sábado (18), deixou a França fora do pódio da Copa do Mundo, mas deu a oportunidade para o atacante Kylian Mbappé se isolar na liderança da artilharia tanto deste Mundial, com dez gols, quanto do histórico das Copas, com 22.

Ele marcou dois dos quatro gols franceses no duelo e vai aguardar a final deste domingo (19), entre Espanha e Argentina, para saber se manterá a posição ou será superado pelo craque argentino Lionel Messi, que soma oito gols no torneio atual e 21 no geral.

Mesmo assim, Mbappé afirma que trocaria a Chuteira de Ouro pela oportunidade de estar na final deste domingo, lutando pelo título.

"Gostaria de não ser o maior artilheiro da história e jogar amanhã [domingo] a final", disse ele quando questionado sobre a disputa com Messi.

"Acho que é bom por tudo que representa de legado... Mas hoje não é a primeira coisa que me passa pela cabeça", afirmou sobre esse recorde, prevendo gol do rival na decisão: "Leo marca o tempo todo, amanhã [domingo] vai marcar com certeza".

Em relação à derrota para os ingleses, o capitão francês considerou que sua equipe estava "completamente nocauteada" pelos primeiros 45 minutos dos rivais: "Acho que eles nos atropelaram logo de cara. Depois, no segundo tempo, voltamos a ser jogadores de alto nível".

Mbappé lamentou sobretudo que o despertar tardio e estéril dos franceses tenha acontecido na última partida de Didier Deschamps após 14 anos como técnico da França.

"É uma pena pelo treinador. Queríamos fazer algo por ele, mas infelizmente o primeiro tempo dá a impressão de que o abandonamos, e não é de forma alguma o que queríamos transmitir."

O substituto de Deschamps deve ser Zinédine Zidane. Segundo a imprensa do país, o novo comandante iniciará seus trabalhos no dia 1º de setembro. Mas essa informação ainda não foi confirmada pelo treinador nem pela Federação Francesa.