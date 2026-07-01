Mbappé diz que quer 'fazer história' com título da Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante francês Kylian Mbappé disse na zona mista, após a vitória contra a Suécia nesta terça-feira (30), que não se importa com recordes, mas sim em "fazer história" pela sua seleção.

Francês passou a ser o jogador com mais gols em mata-mata de Copa. Com os dois gols na 2ª fase, Mbappé passou a dez tentos em jogos eliminatórios das Copas, passando Leônidas e Ronaldo, ambos do Brasil e com oito gols.

Essa foi só mais uma marca batida por ele na Copa. Mbappé divide a artilharia da Copa junto de Lionel Messi, com seis gols, e está atrás do argentino na artilharia histórica, com 18 contra 19 do argentino. Por isso, o francês foi questionado sobre bater estas marcas.

"Não penso nisso. Conheço as estatísticas, todo mundo fala, tenho televisão também, mas só penso unicamente em como posso ajudar minha equipe a estar aqui em 19 de julho, na final. É um momento importante, e sei a importância de um Mundial para um país, e sempre tenho dito que meu objetivo é marcar a história do meu país", disse Mbappé.

Só ele e Pelé marcaram em duas finais de Copa. Mbappé tem uma marca que pertence apenas a ele e ao "Rei do Futebol": ter feito gols em duas finais de Copa. O francês marcou nas finais de 2018 e 2022, e Pelé, em 1958 e 1970.

Mbappé quer "fazer história" em mais uma final. O atacante fez dois gols na final contra a Croácia em 2018 e um hat-trick na derrota em 2022. Para este ano, o seu desejo é claro, ir à final e buscar mais um título.

"Já fiz uma vez, fiquei perto de fazer no Catar, e agora tenho uma nova oportunidade. Vou dar tudo para fazer com que todos os franceses estejam orgulhosos de nossa equipe, de nosso grupo, e que possamos entrar na história de nosso país", disse o francês.

A França enfrenta o Paraguai neste sábado. Para seguir sonhando com o título, Mbappé e a seleção francesa entram em campo às 18h, na Philadelphia.