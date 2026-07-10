Mbappé culpa árbitro por primeiro pênalti perdido em Copas do Mundo

FOXBOROUGH, EUA (FOLHAPRESS) - Principal nome da seleção francesa e autor de um gol na vitória por 2 a 0 contra o Marrocos nesta quinta-feira (9), o atacante Kylian Mbappé atribuiu ao árbitro argentino Facundo Tello o seu primeiro pênalti desperdiçado em Copas do Mundo. O goleiro Bono defendeu.

O camisa 10 da seleção europeia considera ter sido confundido pelo protocolo de checagem da penalidade. A partida estava empatada sem gols na ocasião.

Entre no grupo FolhaStats Confira a tabela da Copa "Eu não bati bem, mas é complicado porque houve ali um imbróglio em que o árbitro me diz: 'Não, espera, há uma jogada de dois minutos atrás que precisa ser checada.' Mas enfim, é assim. Me desconcentrei. Com certeza, já imaginei muitos cenários sobre como me concentrar para um pênalti. Esse cenário aí eu ainda não tinha passado. Então, é um cenário que vai ser preciso considerar, porque o árbitro pode te dizer que é pênalti e pode te dizer dois minutos depois que não é pênalti", disse o artilheiro.

O protocolo de checagem durou cerca de três minutos para conferir se Mbappé realmente tinha sofrido pênalti e se não havia sido falta em um momento da jogada em um atleta de Marrocos.

Mbappé havia convertido uma cobrança no Mundial de 2018 e outras três na final do Mundial de 2022, contra a Argentina, sendo uma delas na disputa por pênaltis.

Caso tivesse convertido a desta quinta, Mbappé superaria o argentino Lionel Messi na corrida pela artilharia do torneio. Ambos têm oito gols, um a mais que o norueguês Erling Haaland.

Além disso, Mbappé e Messi disputam pela condição de maior artilheiro da história da competição. O argentino tem 21 gols, contra 20 do francês, superando nesta edição o recorde do alemão Miroslav Klose, autor de 16 gols em quatro edições.

Curiosamente, o técnico da seleção africana, Mohamed Ouahbi, também fez queixas da arbitragem, indicando que sua equipe foi prejudicada por conta de um toque de mão do meio-campista Adrian Rabiot no primeiro gol da partida, marcado por Mbappé aos 12 minutos do segundo tempo.

Segundo Ouahbi, o jogo poderia ter tomado outro rumo caso a irregularidade tivesse sido vista pela arbitragem.

"A França poderia ter marcado antes, e temos a sensação de que alguns dos nossos jogadores pararam na jogada, pedindo um toque de mão. Nós gostaríamos de ter visto como a França reagiria se não tivéssemos sofrido o gol, mas eles tiveram melhores oportunidades de gol e foram muito bons nas transições. Nos faltaram ideias e frescor para fazer mais quando tínhamos a posse de bola", afirmou o treinador.