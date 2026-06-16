Mbappé cola em Ronaldo e fica a 2 gols de ser o maior artilheiro das Copas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mbappé anotou dois na vitória da França sobre Senegal, nesta terça-feira (16), na estreia na Copa do Mundo 2026 e está próximo de se tornar o maior artilheiro da história do Mundial.

O francês chegou a 14 gols em Copas. Foram quatro bolas na rede em 2018, oito em 2022 e dois -até o momento- em 2026.

Ele ultrapassou o compatriota Fontaine e Lionel Messi, que têm 13 gols cada. Messi disputa esta edição do Mundial e estreia nesta terça com a Argentina, às 22h (de Brasília), contra a Argélia.

Neste momento, Mbappé está empatado com Gerd Muller. O alemão anotou dez no Mundial de 1970 e outros quatro em 1974.

O camisa 10 da França está a um gol de Ronaldo Fenômeno. O brasileiro marcou 15 vezes ao longo de três Copas (1998, 2002 e 2006).

E faltam duas bolas na rede para Mbappé se tornar, ao lado de Miroslav Klose, o maior artilheiro da história dos Mundiais. O alemão marcou 16 vezes em 24 partidas. Ele disputou os Mundiais de 2002, 2006, 2010 e 2014.

Mbappé terá ao menos mais duas partidas nesta Copa do Mundo para bater o recorde. Pela fase de grupos, a França encara o Iraque na segunda-feira (22), e a Norurega no dia 26 (sexta-feira). Os duelos são válidos pelo Grupo J.