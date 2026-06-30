Mbappé brilha, segue na caça a Messi, e França amassa a Suécia
(UOL/FOLHAPRESS) - A França venceu a Suécia por 3 a 0 nesta terça-feira (30), pela segunda fase da Copa do Mundo, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Com a vitória, a França irá enfrentar o Paraguai nas oitavas de final da Copa.
A partida foi marcada pelo recorde de Mbappé, que fez dois gols na partida e se isolou como o segundo maior artilheiro da história das Copas, com 18 gols. Barcola também marcou um gol e ajudou a França a chegar a treze gols nesta edição, se tornando o melhor ataque da Copa.
Após passar fácil pela Suécia, a França enfrenta o Paraguai nas oitavas de final. As seleções jogam no sábado, às 18h (de Brasília), na Filadélfia, Estados Unidos.
MBAPPÉ DEIXOU KLOSE PARA TRÁS
Mbappé superou Miroslav Klose e se isolou como o segundo maior artilheiro da história das Copas, com 18 gols. O francês chegou para a partida desta terça-feira (30) empatado com o alemão, com 16 gols.
Mbappé abriu o placar contra a Suécia e ainda marcou mais um no segundo tempo. O francês agora só fica atrás de Lionel Messi, que tem 19 gols em Copas.
Mbappé já tinha deixado Ronaldo Fenômeno para atrás na vitória da França contra o Iraque. Naquele dia, o craque do Real Madrid anotou dois gols na partida e chegou a 16 gols, ultrapassando o recorde de 15 gols de Ronaldo.
ARTILHARIA DA COPA 2026
Mbappé chegou a 6 gols nesta Copa. O francês igualou o número de gols de Messi na atual edição e deixou o norueguês Haaland para trás.
Com os três gols marcados nesta terça-feira (30), a França se isolou com o melhor ataque da Copa. A seleção de Deschamps chegou a treze gols, deixando para trás Alemanha e Holanda, que já deram adeus ao Mundial, com onze gols cada.
COMO FOI O JOGO
A França dominou a posse de bola no primeiro tempo e chegou a abrir o placar aos 20 minutos, mas o gol foi anulado. Olise deu um passe em profundidade e achou Mbappé livre de marcação, sem dificuldade alguma de mandar para o fundo da rede de Zetterstrom. O assistente levantou a bandeira imediatamente e o VAR confirmou o impedimento.
Poucos minutos após o gol francês ser anulado, a Suécia deu uma resposta e quase abriu o placar em jogada ensaiada. Ayari cobrou falta com passe rasteiro e Isak desviou, sem conseguir pegar muito bem na bola, para defesa de Maignan. Essa foi a primeira chegada de muito perigo dos suecos.
Com o forte calor em Nova Jersey os termômetros estava registrando 32 graus , o jogo passou a ficar mais lento. A França passou a se impor mais, controlou as ações e teve duas ótimas oportunidades de abrir o placar. Na primeira, Rabiot bateu cruzado para excelente defesa de Zetterstrom. Na sequência, Koundé avançou pela direita e cruzou para Mbappé na área. O craque francês emendou de primeira e acertou a trave!
A chance mais incrível de gol ocorreu aos 35 minutos do primeiro tempo. Olise pegou bola alta na área e mandou uma bicicleta que bateu no pé da trave. No rebote, Dembélé chegou batendo de primeira buscando o ângulo e mandou para fora quase raspando a trave.
Na reta final do 1º tempo, Mbappé abriu o placar para a França. Dembélé acionou o craque na grande área, Mbappé fintou Gyökeres, cortou pra dentro e bateu colocado no canto esquerdo de Zetterstrom.
Barcola ampliou a vantagem francesa logo aos 7 minutos do segundo tempo. Olise recebeu a bola entre linhas e tocou na frente para Barcola só infiltrar na área e bater no alto, sem chances para o goleiro sueco.
Mbappé anotou mais um aos 28 minutos do segundo tempo. Olise mais uma vez achou um passse sencional e o camisa 10 bateu no canto esquerdo para fazer o 3 a 0.
Na reta final da partida, com o jogo já encaminhado, Mbappé e Olise foram substituídos. Os dois jogadores foram ovacionados pela torcida no MetLife.
A Suécia quase fez seu gol de honra aos 43 do segundo tempo. Gyökeres, que teve somente uma chance na partida, ficou cara a cara com Maignan, mas o goleiro francês pulou no canto para espalmar a finalização do sueco.
FRANÇA
Maignan; Koundé (Gusto), Saliba, Upamecano, Digne (Théo Hernández); Tchouaméni, Rabiot, Barcola; Mbappé (Mateta), Dembélé (Doué), Olise (Cherki). T.: Didier Deschamps.
SUÉCIA
Zetterstrom; Lagerbielke, Lindelof, Svensson (Svanberg), Gudmudsson; Ayari (Nygren), Stroud (Ali), Bergvall (Zeneli); Elanga, Isak (Nilsson), Gyökeres. T.: Graham Potter.
Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (Estados Unidos)
Árbitro: Danny Makkelie (Holanda)Gols: Mbappé (FRA), 45' do 1º tempo (1-0); Barcola (FRA), 7' do 2º tempo (2-0); Mbappé (FRA), 28' do 2º tempo (3-0)