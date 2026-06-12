Mbappé aceita passar em branco na Copa por título da França

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Podendo bater o recorde de mais gols em Copas do Mundo nesta edição, Kylian Mbappé não tem dúvida de que escolheria passar em branco em 2026, mas com a França saindo campeã.

Mbappé disputou duas edições de Copa do Mundo e marcou 12 gols no total. Em 2018, foi campeão e balançou as redes quatros vezes na Rússia. Já em 2022, saiu com o vice-campeonato e mais oito gols para a soma.

O maior artilheiro em Copas do Mundo é o alemão Miroslav Klose, com 16 gols. Logo abaixo dele aparece Ronaldo Fenômeno, com 15.

Durante entrevista ao canal francês M6+, Mbappé foi questionado se aceitaria vencer a Copa, mas com a condição de não marcar nenhum gol. Ele não hesitou na resposta.

"Aceitaria, sem dúvida. E serei o primeiro a celebrar em campo", afirmou Mbappé.

O camisa 10 da França também brincou ao ser comparado a Klose e Ronaldo. "É bom porque eles são jogadores excepcionais. Mas não é bom porque são velhos".

A seleção francesa, liderada por Mbappé, chega como uma das favoritos ao título da Copa. Além da artilharia histórica do torneio, o atacante também busca o bicampeonato, podendo dar o tri para a França.

A França está no grupo I do Mundial, ao lado de Senegal, Iraque e Noruega. A estreia será contra os senegaleses, na terça-feira (16), às 16h (de Brasília).