Mau tempo atrasa viagem, e jogadores do Brasil ficam presos em avião

MIAMI, EUA (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira enfrentou um contratempo climático nesta terça-feira (23) durante a viagem de Nova Jersey a Miami, onde encara a Escócia nesta quarta (24), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Por conta do mau tempo, o avião da delegação levou mais de duas horas e meia para receber autorização de decolagem.

Jogadores e comissão técnica permaneceram durante todo esse período a bordo da aeronave. O voo, previsto para 15h10 (de Brasília), só decolou às 17h45. A chegada em Fort Lauderdale, inicialmente estimada para as 18h, passou a ser prevista apenas para 20h45.

Com isso, também houve alteração no horário da entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti e de Matheus Cunha. A conversa com a imprensa, marcada para 20h15 no Hard Rock Stadium, foi remarcada pela Fifa para 21h30.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no entanto, solicitou à entidade o cancelamento da coletiva. O pedido ainda está sob análise.

Brasil e Escócia se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), no Hard Rock Stadium. Antes de viajar para Miami, a seleção brasileira treinou pela manhã no centro de treinamento Columbia Park, em Morristown, Nova Jersey, onde a equipe está baseada durante a Copa do Mundo.