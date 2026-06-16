Matheus Cunha exalta Endrick e Rayan

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Concorrente de Endrick no ataque da seleção brasileira, Matheus Cunha elogiou o companheiro de time e o colocou junto com Rayan entre os principais talentos do grupo.

"Endrick é um jovem muito talentoso que trabalha duro todos os dias. Ele é um dos grandes talentos que temos na seleção, assim como Rayan", disse o jogador ao jornal espanhol AS.

NEYMAR, ANCELOTTI, VINI JR...

Matheus Cunha comentou a convocação de Neymar. Na visão dele, não é surpresa nenhuma o fato de o camisa 10 ter sido chamado para a Copa mesmo sem ter sido testado por Ancelotti.

A convocação de Neymar nunca será uma surpresa para ninguém. Ele é um jogador com uma qualidade que não precisa de comentários. Espero que ele nos ajude com todo o talento dele. Matheus Cunha

O atacante fez elogios a Raphinha e Vini Jr. Apesar disso, Cunha acredita que a seleção precisa estar forte "coletivamente" e não contar apenas com destaques individuais.

São jogadores de grande qualidade e têm demonstrado isso diariamente em seus clubes. Eles estão em um grande momento e estão entre os melhores do mundo por tudo o que fizeram nos últimos anos, demonstrando a cada temporada sua capacidade de decidir partidas. Temos grandes jogadores e precisamos ser fortes coletivamente para alcançar o que sonhamos. Matheus Cunha

Ele apontou ainda que o elenco da seleção não se incomoda por não estar entre os favoritos ao título da Copa do Mundo. O Brasil estreou no último sábado com empate em 1 a 1 contra Marrocos.

Honestamente, não pensamos nisso. Sabemos o peso da camisa que usamos e o que ela representa no mundo todo. Temos que focar em trabalhar duro e dar tudo durante os jogos. A Copa do Mundo exige 100% de atenção e dedicação de nós. Matheus Cunha

A seleção brasileira volta a campo na sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Haiti. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo C.