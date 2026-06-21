Matheus Cunha cumpre promessa e põe telão em cidade onde surfa no Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paraibano de João Pessoa, Matheus Cunha tem uma outra cidade do Nordeste que já ganhou seu coração: Baía Formosa (RN), terra do surfista e amigo Italo Ferreira e local onde pratica surfe nas férias. E em forma de gratidão pela região, ele cumpriu a promessa e colocou um telão para que a população de pouco mais de 9 mil habitantes acompanhe a Copa do Mundo.

A promessa foi feita em março, antes do amistoso contra a Croácia e quando ainda nem tinha certeza se seria convocado para o Mundial, já que a lista final foi divulgada pelo técnico Carlo Ancelotti no dia 18 de maio.

"Eu frequento muito Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, uma região muito simples. Então a minha promessa é que vai ter um telão para o pessoal assistir a Copa do Mundo. É maravilhoso inspirar pessoas e estar próximo delas", disse o atacante durante entrevista coletiva.

Matheus Cunha não só cumpriu a palavra como caprichou. O telão é de alta definição e também veio acompanhado de atrações musicais num espaço público e gratuito na cidade. Os formosenses já puderam acompanhar por lá o empate em 1 a 1 com o Marrocos e a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti.

"Lá fora as pessoas me conhecem, eu jogo num clube muito grande [Manchester United], sou reconhecido, mas não é o meu povo, não é a minha origem, não é a minha pessoa, não é meu Nordeste, meu Brasil. Então, minha Baía Formosa, quero mandar um beijo do fundo do meu coração a vocês", disse Matheus Cunha, à CazéTV.

Que continuou ainda, "O telão já está rolando lá e eu estou ficando mais 'liso' (risos)", disse Matheus Cunha.

Amizade com Ítalo influenciou na paixão pelo surfe

A distância de João Pessoa (PB) para Baía Formosa (RN) é de cerca de 1h45 de carro. A proximidade entre as cidades fez com que o atacante passasse a frequentar o pacato local que ganhou fama com o filho ilustre Ítalo Ferreira, campeão olímpico e mundial de surfe.

Foi na amizade com o surfista que Matheus Cunha desenvolveu a paixão pela modalidade. Nas férias, é para lá que ele vai recarregar as baterias e trocar as chuteiras pela prancha.

E por falar em prancha, Ítalo Ferreira também tem uma promessa a cumprir, mas com o amigo da seleção brasileira: "Estou devendo uma prancha para ele (Matheus Cunha)", disse o surfista ao UOL.

Descobriu piscina de ondas na Inglaterra

Quando ainda atuava no Wolverhampton, Cunha descobriu um clube de piscina de ondas em região próxima e, sempre que podia, desfrutava das folgas por lá. Agora que se transferiu para o Manchester United e mudou de cidade, ainda procurava um novo local enquanto não chegam suas férias e ele pode ir para o Nordeste brasileiro.

"Levou surfe para milhões de pessoas"

Cunha desenvolveu uma paixão tão grande pelo surfe que adotou o esporte nas comemorações dos gols, como fez nos dois marcados sobre o Haiti, na vitória do Brasil por 3 a 0 no último sábado.

Presidente da World Surf League (WSL) na América Latina, Ivan Martinho vibrou com o gesto e com a mensagem que o atacante passou sobre a modalidade para o mundo.

"Nós vibramos com a atuação do Matheus Cunha pela seleção na Copa do Mundo e também com sua comemoração de surfista. Ele gosta muito da modalidade, é amigo do Italo Ferreira, e, ao marcar dois gols pelo Brasil, levou o surfe para milhões de pessoas ao redor do mundo por meio desse gesto", disse Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina, ao UOL.

Italo é eliminado em etapa de Saquarema

Nem tudo, porém, foi alegria nos últimos dias para Baía Formosa: Ítalo foi eliminado ontem da etapa brasileira de Saquarema (RJ) da WSL.

O formosense caiu nas oitavas de final para o francês Kauli Vaast. Em 2024, ele havia sido campeão da etapa.

Matheus Cunha, inclusive, tem acompanhado a competição de Saquarema quando a agenda de treinos e jogos da Copa do Mundo permite.