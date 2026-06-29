Martinelli sai do banco pela 3ª vez na Copa, marca no fim e coloca seleção nas oitavas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Embora não fosse a principal escolha da maioria dos torcedores para substituir Matheus Cunha, Gabriel Martinelli entrou em campo para decidir a vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão, nesta segunda-feira (29). O ponta-esquerda anotou o gol da vitória, nos acréscimos que garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O camisa 22 da seleção, de 25 anos, marcou o primeiro gol dele em Mundiais da Fifa. Com a classificação para a próxima fase do mata-mata, os brasileiros voltam a campo no próximo domingo (5), às 17h, em Nova Jersey.

Reserva na fase de grupos da Copa, o camisa 22 da seleção brasileira participou das duas últimas vitórias da seleção, diante de Haiti e Escócia.

Contra os caribenhos, o ponta-esquerda jogou os 25 minutos finais da partida. Apesar da pouca participação, acertou os sete passes que deu e arriscou alguns dribles.

Diante dos escoceses, Martinelli também fez uma partida discreta, tendo entrado aos 20 minutos do segundo tempo e sem arriscar um chute a gol. Nessas duas partidas, o atacante substituiu o meio-campista Lucas Paquetá.

Nesta segunda, contra o Japão, ele entrou aos 21min da segunda etapa, no lugar de Matheus Cunha, e precisou de 24 minutos para virar a partida, já nos acréscimos.

Posicionado entre defensores japoneses como o homem de frente, diferentemente de como joga no Arsenal, mais aberto, Martinelli recebeu de Bruno Guimarães um passe dentro da área para vencer o goleiro Zion Suzuki e fazer o primeiro gol dele nesta edição do Mundial e colocar o Brasil na próxima fase do mata-mata.

Com o passe convertido no gol de Martinelli, Bruno Guimarães chegou a quatro assistências na Copa de 2026.

Atacante do Arsenal, da Inglaterra, Martinelli foi campeão da Premier League na temporada 2025/2026, colocando fim ao jejum de 22 anos da equipe londrina. Ele marcou 11 gols e deu 7 assistências na última temporada, segundo o Sofascore, site de estatísticas de atletas e competições esportivas.

Pela seleção principal, foi convocado pela primeira vez em 2022, ainda sob o comando do técnico Tite, depois do título olímpico de 2021. À época, Martinelli estava com 20 anos.

Comandado por Carlo Ancelotti, o atacante esteve presente já na primeira lista de convocados, em maio do ano passado, entre os nomes que disputaram as Eliminatórias Sul-Americanas.

Também esteve na lista dos jogadores chamados para disputar os amistosos no final de 2025, contra as seleções de Japão, Senegal e Tunísia. Em Tóquio, Martinelli marcou um dos gols brasileiros na derrota de virada para os japoneses por 3 a 2.

Com a saída de Lucas Paquetá na partida, com dores na coxa, o técnico Carlo Ancelotti pode ter mais um desfalque na equipe. Uma eventual modificação no elenco pode dar a Martinelli a oportunidade como titular no duelo das oitavas de final.

Os brasileiros aguardam a definição do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que acontece na terça-feira (30), em Dallas (EUA), para conhecer o adversário da próxima fase do mata-mata.