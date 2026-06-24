Marrocos enfrenta Haiti podendo terminar à frente do Brasil no Grupo C

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Passa pelos pés de Ismael Saibari a possibilidade de Marrocos liderar o Grupo C da Copa do Mundo. Autor dos dois gols da seleção no torneio, o meia-atacante enfrenta o Haiti nesta quarta-feira (24), às 19h, de olho em uma vitória e na possibilidade de construir um saldo de gols que permita ultrapassar o Brasil.

No mesmo horário, a seleção brasileira enfrenta a Escócia, em Miami.

Os marroquinos chegam à última rodada com quatro pontos, mesma pontuação da equipe de Carlo Ancelotti. A diferença entre as seleções está no saldo de gols. O Brasil assumiu a liderança após vencer o Haiti por 3 a 0, enquanto Marrocos derrotou a Escócia por 1 a 0.

As duas equipes empataram por 1 a 1 na estreia. Por isso, caso terminem a fase de grupos com a mesma pontuação, a definição passará pelo saldo de gols os critérios seguintes são gols marcados e fair play.

A equipe comandada por Mohamed Ouahbi chega à rodada final sem sustos. Depois da campanha histórica de 2022, quando se tornou o primeiro representante africano a alcançar uma semifinal de Copa do Mundo, Marrocos voltou a se colocar entre os candidatos a uma vaga no mata-mata.

O Haiti vive cenário oposto. De volta ao Mundial após 52 anos, a seleção perdeu para Escócia e Brasil e se tornou a primeira equipe eliminada da competição.

A definição da liderança também influencia o caminho no mata-mata. O primeiro colocado do Grupo C enfrentará o segundo colocado do Grupo F. Já o segundo colocado da chave terá pela frente o líder daquele grupo.

Nesse momento, a Holanda é líder por ter marcado um gol a mais do que o Japão, já que ambas possuem quatro pontos. A Suécia está em 3º, com três pontos, enquanto a Tunísia já está eliminada. A definição do grupo acontece na quinta-feira (25).