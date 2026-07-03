Marrocos chega confiante, mas prudente, às oitavas contra coanfitrião Canadá, em boa fase
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Canadá, coanfitrião da Copa de 2026, enfrenta Marrocos, que será uma das sedes do Mundial de 2030, neste sábado (4), às 14h, pelas oitavas de final.
Comandado pelo técnico Mohamed Ouahbi, o Marrocos chega ao confronto em Houston confiante, mas prudente.
Para avançar às oitavas, a seleção africana derrotou a favorita Holanda nos pênaltis.
"O que precisamos dizer a nós mesmos é que ninguém pode nos parar. Somos imparáveis se jogarmos o futebol que sabemos jogar", afirmou Ouahbi após a vitória, em entrevista a jornalistas.
Na fase de 32, o Canadá venceu a África do Sul por 1 a 0 graças a um gol do volante e capitão Eustáquio nos acréscimos do segundo tempo. Foi a primeira vez que os canadenses avançaram ao mata-mata de uma Copa.
O americano Jesse Marsch, técnico da seleção da América do Norte, celebrou o triunfo com um discurso motivacional. "Vocês deveriam estar orgulhosos de quem vocês são. Vocês passaram pelo desafio, momento a momento. Vocês são heróis canadenses", afirmou.
Canadá x Marrocos
Oitavas | 4 de julho, às 14h, no NRG Pkwy, em Houston (EUA)
Na TV: CazéTV