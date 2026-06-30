Marrocos arranca empate no fim, vence Holanda nos pênaltis e vai às oitavas
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, o Marrocos venceu a Holanda por 3 a 2 nos pênaltis, na madrugada desta terça-feira (30), no Estádio BBVA, em Monterrey (MEX), e eliminou a Laranja Mecânica para garantir sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026.
MARROCOS DITA AS REGRAS E ASSUSTA A HOLANDA NO 1º TEMPO
A Holanda teve a posse de bola, mas o Marrocos é quem sabia o que fazer com a bola. Com 51% de posse, a Laranja Mecânica parou na marcação marroquina, abusou de ligações diretas e assistiu o rival criar as boas chances. Aos 15, a única chegada holandesa foi quando Summerville recebeu de Gravenberch na área, demorou para chutar e foi travado em lance anulado por impedimento.
A partir daí, Marrocos controlou o jogo e empilhou chances. Aos 19, na primeira finalização do jogo, El Aynaoui cabeceou firme após escanteio cobrado de Hakimi pela direita e Verbruggen operou um milagre à queima-roupa. No minuto seguinte, Saibari fez o pivô e Hakimi soltou uma bomba da entrada da área, obrigando o goleiro holandês a voar para espalmar.
O confronto seguiu truncado, com ambas as equipes abusando das faltas para travar as ações. A Holanda só respondeu aos 43 minutos em chute de longe de Van de Ven, defendido por Bono. O susto final da etapa inicial foi marroquino: aos 45, Hakimi cobrou falta na pequena área, a zaga holandesa bateu cabeça e Saibari apareceu livre, mas não alcançou a bola para marcar.
GAKPO E DIOP MARCAM, E LEVAM O JOGO À PRORROGAÇÃO
A Holanda foi pressionada no segundo tempo e assistiu ao Marrocos empilhar chances, incluindo uma bomba de Hakimi no travessão e milagres do goleiro Verbruggen. No entanto, na base do "quem não faz, toma", os europeus acharam um gol em contra-ataque aos 27 minutos, quando Summerville serviu Gakpo, que bateu rasteiro por entre as pernas de Bono dentro da área.
O baque desestabilizou os marroquinos por alguns minutos, e a Holanda quase ampliou aos 38 em descida rápida de Dumfries que a zaga cortou. No entanto, a seleção africana não se entregou, partiu para o tudo ou nada e empilhou atacantes na área adversária em busca de uma resposta.
A recompensa veio nos acréscimos, aos 45 minutos, garantindo uma sobrevida dramática. Talbi levantou da meia esquerda e Diop apareceu completamente livre no meio da zaga holandesa para cabecear forte, empatar o jogo e levar a decisão para a prorrogação.
MARROCOS PERDE CHANCE DE OURO NA PRORROGAÇÃO
O primeiro tempo da prorrogação mostrou duas seleções tensas com o risco de eliminação na Copa. A única grande chance aconteceu aos 6 minutos, quando Rahimi foi lançado na área, deu lindo drible curto no marcador e saiu na cara do gol, mas parou em defesa espetacular do goleiro Verbruggen.
Nos 15 minutos finais, as duas seleções seguiram tensas e errando muitos passes. Aos 11, Koopmeiners cobrou falta do meio de campo na área, a zaga marroquina cortou parcialmente e Gakpo se jogou de carrinho, mas não alcançou a bola para mandar para o fundo das redes.
HOLANDA
Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Van de Ven (Hato) e Van Hecke; Ake (Koopmeiners), Gravenberch (Timber) e De Jong (De Roon); Summerville, Brobbey (Weghorst) e Gakpo (Kluivert).T.: Ronald Koeman.
MARROCOS
Bono; Hakimi, Riad (Salah-Eddine), Diop e Mazraoui; El Aynaoui (El Mourabet), Bouaddi, Brahim Díaz (Yassine), Ounahi (Rahimi) e El Khannouss (Talbi); Saibari.Técnico: Mohamed Ouahbi.
Local: Estádio BBVA, em Monterrey (MEX)
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)
Assistentes: Bruno Pires (BRA) e Bruno Boschilia (BRA)
Cartões amarelos: Diop (Holanda)
Cartões Vermelhos: NenhumGols: Gakpo (HOL - 26 do 2ºT) e Diop (MAR - 45 do 2ºT)