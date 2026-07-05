Marrocos alcança sucesso em renovação e se consolida na elite mundial

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção marroquina confirmou sua condição de força global no futebol ao garantir, mais uma vez, uma vaga entre as oito melhores equipes da Copa do Mundo de 2026. A vitória deste sábado (4) diante do Canadá provou que o processo de renovação do elenco iniciado mesmo após a histórica campanha semifinalista no Mundial de 2022 foi uma aposta certeira para o futuro da modalidade no país.

Dos 26 convocados, apenas nove já haviam disputado Copas anteriores, o que significa que mais de 65% do grupo é estreante no torneio. Entre os principais destaques dessa nova geração estão o atacante Ismael Saibari, artilheiro da equipe na competição com três gols, e o meia Brahim Díaz, principal garçom do time com quatro assistências.

O combustível para essa transição geracional veio da base: no ano passado, Marrocos conquistou o Campeonato Mundial Sub-20 ao derrotar a poderosa Argentina na grande final. Atualmente, o elenco principal conta com oito jogadores de até 23 anos, como os meio-campistas Gessime Yassine, 20, e Ayyoub Bouaddi, 18. Os marroquinos têm a terceira menor média de idade do torneio: 25,9 anos.

O DIFERENCIAL MARROQUINO

O sucesso em campo está diretamente atrelado ao forte investimento estrutural. O próprio técnico da seleção, Mohamed Ouahbia, ressaltou a importância da Academia Mohammed VI, um centro de excelência e pesquisa em futebol inaugurado em 2010 no país.

"Tudo o que está acontecendo neste domingo (5) com o futebol marroquino é fruto da visão do nosso rei, Sua Majestade, o rei Mohammed VI, que Deus o proteja", destacou o treinador, logo após a vitória sobre o Canadá

A IMPORTÂNCIA DA EXPERIÊNCIA

Se a juventude oxigena o time, a espinha dorsal de veteranos garante o equilíbrio necessário para o sucesso de Marrocos. O lateral Hakimi, atualmente no campeão europeu PSG, exerce o papel de líder e capitão do grupo. No gol, Bounou, de 35 anos, foi o herói nas cobranças de pênalti contra a Holanda na segunda fase e voltou a fazer defesas decisivas diante do Canadá. Já no setor criativo, o meia Azzedine Ounahi assumiu o protagonismo contra os canadenses ao balançar as redes duas vezes.

Curiosamente, o elenco conta ainda com um sobrevivente do período de 'vacas magras': o atacante Ayoub El Kaabi, de 33 anos. Ele esteve no Mundial de 2018, quando Marrocos caiu ainda na primeira fase após derrotas para Portugal e Irã. Fora da Copa de 2022, o atleta agora retorna para desfrutar do auge do futebol de seu país.

O próximo desafio dos marroquinos é tentar igualar o feito histórico do Qatar e alcançar novamente a semifinal. Para isso, a equipe terá de derrubar a França, finalista das últimas duas Copas do Mundo. O confronto decisivo acontece na próxima quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), em Boston.