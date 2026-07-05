Marquinhos assume culpa pela eliminação na Copa e pede apoio à nova geração

EAST RUTHERFORD, NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - O zagueiro e capitão Marquinhos foi o primeiro jogador brasileiro a falar após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo, na noite deste domingo (5), no Metlife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

Ele começou falando sobre a falta de eficiência do Brasil no duelo, perdendo chances que não poderia.

"Inexplicável. Nessas horas é difícil falar. Pela experiência que a gente tem, esses jogos são muito difíceis, qualquer bola é decisiva. A Noruega conseguiu ser eficaz e a gente pecou muito. Tivemos o pênalti e outras chances, mas não conseguimos vencer", disse ele, completando que, em Copa do Mundo, quem errar menos consegue passar e se consagrar vitorioso.

"Pecamos nas coisas que tínhamos de ser eficazes. O futebol está muito nivelado", concluiu.

Em relação ao futuro da seleção brasileira, Marquinhos diz assumir a culpa para que a próxima geração não entre pressionada.

"Como capitão, temos de assumir essa culpa para a próxima geração poder trabalhar. Peço que tenham paciência com os mais jovens, que eles tenham mais chances. Agora é aprender com a lição, pedir desculpas ao povo brasileiro. Quem estiver aqui, aprender com os erros. E os que forem ficar, que tenham apoio para poder trabalhar."

Pela regra da Fifa, o técnico Carlo Ancelotti deveria falar com a imprensa na saída de campo, mas ele preferiu ir diretamente para o vestiário. Em seu lugar falou o auxiliar técnico e seu filho Davide Ancelotti.

Davide só confirmou que o batedor de pênalti foi decidido pela comissão técnica e que Bruno Guimarães sabia que seria ele o batedor desde a preleção, antes da partida.

No jogo, Bruno bateu mal, o que facilitou para o goleiro norueguês Nyland defender.