'Maradona é maior do que Pelé': argentinos fazem festa em Dallas antes de duelo contra Áustria

DALLAS, EUA (FOLHAPRESS) - "A Messi lo vas a ver. La copa nos va a traer. Maradona es más grande que Pelé!" Milhares de torcedores argentinos em uníssono entoaram neste domingo (21) de forte calor no Klyde Warren Park, no centro de Dallas, a canção provocativa à torcida brasileira "Brasil, decime qué se siente".

O hino da torcida argentina, que ganhou bastante popularidade durante a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, relembra a doída eliminação da seleção brasileira para a Argentina no Mundial de 1990, com gol de Claudio Caniggia, assistência de Maradona.

"Eu juro que, mesmo com o passar dos anos, nunca esqueceremos. Aquele Diego driblando vocês. Aquele Cani marcando contra vocês. Que vocês choram desde a Itália até hoje", cantavam em alto os "hinchas" (como são conhecidos os torcedores argentinos), embalados por instrumentos e bandeiras em homenagem a Messi e Maradona.

A música ainda exalta o atual craque argentino da alviceleste -"o Messi, vocês vão ver, a Copa ele nos vai trazer"-, em uma espécie de presságio oito anos antes do que ele faria dois Mundiais depois, em 2022, no Qatar, liderando o time rumo ao tricampeonato com gols em todas as fases do torneio.

Outras músicas bastante populares nas arquibancadas argentinas, como "El Que No Salta", comumente utilizada por torcedores do River Plate para se referir aos rivais do Boca Juniors, e as clássicas "Olé Olé Olá, soy de Argentina" e "Vamos, vamos, Selección" também eram repetidas à exaustão pelos frequentadores, enquanto disputavam os poucos espaços de sombra sob um escaldante calor de 33°C, mas com a sensação térmica beirando os 40°C.

Após já terem sido maioria na estreia dos atuais campeões contra a Argélia no Arrowhead, em Kansas City, com capacidade para cerca de 74 mil espectadores, a expectativa -com base no que se vê de camisas da alviceleste nas ruas de Dallas e arredores- é a de que os torcedores argentinos voltem a colorir de azul e branco as arquibancadas do climatizado AT&T Stadium, com 94 mil lugares, casa do Dallas Cowboys, da NFL, localizado em Arlington, na região metropolitana de Dallas.

Em meio a polêmicas envolvendo o estado de saúde de seu pai, Messi e companhia voltam a campo nesta segunda-feira (22), ao meio-dia no horário local (14h de Brasília), para enfrentar a Áustria, que também vem de vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia.

A seleção que vencer o duelo estará com a vaga praticamente assegurada na segunda fase da competição. Na primeira pernada do mata-mata da Copa do Mundo expandida com 48 seleções da Fifa, Espanha e Uruguai surgem como possíveis adversários da equipe argentina na defesa do título.