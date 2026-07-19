Mano a mano na final da Copa: compare os jogadores de Espanha e Argentina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A final da Copa do Mundo de 2026 opõe duas seleções com estilos e caminhos diferentes.

A Espanha tem mais controle do jogo e ficou marcada pela defesa impenetrável. A Argentina aposta tudo em Messi e seu poder de criação, jogando sempre com as costas na parede.

Mas quem tem o melhor elenco no um contra um?

A reportagem selecionou os jogadores com mais minutos no torneio para a comparação. A seguir, os duelos para cada posição em campo.

Goleiros

- Unai Simón (ESP) x Dibu Martínez (ARG)

Dibu Martínez tomou sete gols nesta Copa do Mundo, enquanto Unai Simón sofreu apenas um. O espanhol defendeu 91% das bolas chutadas em sua meta, contra 56% de Dibu.

Nos pênaltis, o argentino tem vantagem. Ele defendeu a cobrança decisiva para o título da Copa de 2022 e pegou outras cinco pela Argentina em disputas de penalidades. Em tempo normal, pega 21% dos pênaltis.

Unai ainda não pegou penalidades em disputas de Copa, mas foi decisivo para o título espanhol da Liga das Nações de 2023, defendendo duas cobranças da Croácia. Em tempo normal, pega 18% dos penais.

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Defesa

- Pedro Porro (ESP) x Nahuel Molina (ARG)

No duelo de laterais-direitos, ampla vantagem para o espanhol Pedro Porro. Com dois gols marcados nesta Copa, é o vice-artilheiro da equipe. Molina ainda não marcou no torneio nem deu assistência.

Molina é melhor nos duelos defensivos pelo chão (61% dele contra 57% do espanhol), apesar de menos exigido. No alto, Porro é melhor (6 duelos vencidos de 7, ante 1 de 4 de Molina).

Pau Cubarsí (ESP) x Cristian Romero (ARG) Mais exigido nos combates, Romero tem mais que o dobro de desarmes e interceptações que Cubarsí, com eficiência superior nos duelos no chão (61% ganhos, ante 57% do espanhol).

No jogo aéreo, a diferença se acentua: 72% de eficiência, contra 54% de Cubarsí.

Romero marcou um gol de cabeça pela sua seleção. Cubarsí participa muito mais da armação, tendo 182 passes a mais que o argentino.

- Aymeric Laporte (ESP) x Lisandro Martínez (ARG)

No lado esquerdo da zaga, acontece o mesmo contraste. Laporte tem 136 passes a mais do que Lisandro Martínez. Por outro lado, o argentino desarmou o dobro de vezes. Assim, o espanhol só tem vantagem nas interceptações (fez 13, ante 5 de Lisandro).

Lisandro marcou um gol nesta Copa do Mundo e deu uma assistência. Laporte não converteu e também tem uma assistência.

- Marc Cucurella (ESP) x Nicolás Tagliafico (ARG)

Tagliafico jogou menos minutos (357 minutos) do que Cucurella (630 minutos). Ainda assim, argentino foi bastante exigido na defesa: venceu mais duelos no chão (18 contra 12 de Cucurella) e no alto (7 contra 3 do espanhol).

Cucurella cumpre um papel importante na armação pelo lado esquerdo, somando duas assistências (líder da equipe na estatística).

Meio de campo

- Rodri (ESP) x Leandro Paredes (ARG)

O volante espanhol é, além do principal passador da Copa (705 passes), o segundo jogador que mais desarmou adversários (22 vezes).

O argentino Paredes jogou menos minutos (398) do que Rodri (627). Ainda assim, é o quarto jogador que mais tocou na bola na Copa (522 passes).

- Pedri (ESP) x De Paul (ARG)

Pedri supera De Paul defensivamente: fez 10 desarmes e 9 interceptações, ante 6 desarmes e 6 interceptações do argentino.

No ataque, De Paul deu uma assistência, algo que Pedri não conseguiu mesmo criando mais chances de gol.

Na semifinal, ambos começaram na reserva.

- Dani Olmo (ESP) x Mac Allister (ARG)

Mac Allister fez muito mais trabalho defensivo do que Dani Olmo: desarmou 19 vezes e interceptou 10 bolas. O espanhol registra sete desarmes e nenhuma interceptação.

No ataque, Olmo deu duas assistências e não marcou gol, enquanto o argentino fez um gol e deu uma assistência.

- Álex Baena (ESP) x Enzo Fernández (ARG)

Álex Baena é mais criativo: deu uma assistência e gerou dez chances de gol. Mais agudo, Enzo fez dois gols, um a mais que o espanhol, mas não deu nenhuma assistência, com quatro chances criadas.

Ataque

- Lamine Yamal (ESP) x Lionel Messi (ARG)

Entre os maiores nomes de cada seleção há um abismo. Messi fez oito gols, deu quatro assistências e criou 25 chances --é o artilheiro da Argentina e líder nas assistências. Lamine Yamal marcou um gol, não deu assistência e criou seis chances.

- Mikel Oyarzabal (ESP) x Julián Álvarez (ARG)

Artilheiro da Espanha na Copa, com cinco gols, Oyarzabal tem sido mais agudo que Julián Álvarez no torneio. Chutou o dobro de bolas no gol e tem um percentual de conversão bem mais alto. Mais encarregado de abrir espaço para Messi do que atacar diretamente, Julián fez apenas um gol até aqui.