Manchester City anuncia volante titular da Inglaterra na Copa do Mundo

(UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City anunciou a contratação do volante Elliot Anderson, 23, titular da seleção inglesa na Copa do Mundo.

O meio-campista defendeu o Nottingham Forest nas últimas duas temporadas. Ele foi revelado pelo Newcastle, onde passou a integrar o time profissional em 2020/21.

Elliot Anderson atua na seleção inglesa desde as categorias de base e passou a integrar a seleção principal em 2025. Ele tem 13 jogos pela Inglaterra.

A Copa do Mundo é a primeira competição internacional de seleções do atleta. Anderson foi titular no meio-campo nos quatro jogos da seleção até aqui.

Manchester City teria desembolsado mais de R$ 800 milhões para a contratação. A informação é da emissora britânica BBC.

O volante torna-se o jogador mais caro contratado pelo Manchester City na história. Os valores da negociação superam os da chegada de Jack Grealish, em 2021 -cerca de R$ 700 milhões.