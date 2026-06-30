'Mais um pesadelo no futebol', diz imprensa alemã sobre eliminação na Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Alemanha foi eliminada da Copa do Mundo nesta segunda (29) em disputa de pênaltis contra o Paraguai após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e uma prorrogação sem gols.

A imprensa alemã retratou a eliminação da equipe como mais um grande fracasso da seleção nas últimas edições do Mundial.

Os veículos também destacaram a frustração por uma campanha encerrada na primeira fase do mata-mata, o nervosismo na disputa por pênaltis e a atuação do VAR (árbitro de vídeo) na prorrogação.

Veja a seguir como a derrota da equipe comandada por Julian Nagelsmann repercutiu nos principais veículos do país.

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A atuação foi definida como "verdadeiramente péssima durante boa parte do jogo". "Lento. Chato. Apático. Mais um pesadelo para o futebol alemão".

O tabloide afirma que a Alemanha sofreu nos pênaltis contra o Paraguai em uma noite amarga. Segundo o veículo, a disputa começou mal com o erro de Havertz.

Os alemães também apontam que o gol anulado de Tah, na prorrogação, está envolvido em controvérsia. "Puro alívio -mas o VAR interveio."

A publicação também apontou que o gol que levou o Paraguai a abrir o placar foi feito por Enciso, de cabeça. "De todos os jogadores, ele, um atacante com apenas 1,68 m de altura."

FRANKFURTER ALLGEMEINE

O jornal aponta que essa foi a primeira partida eliminatória da Alemanha na Copa "desde os tempos áureos do Rio 2014" e que será, por enquanto, a última. Assim como nas edições de 2018 e 2022, a seleção alemã volta para casa derrotada, diz o periódico.

O veículo cita uma "amarga verdade". Dessa forma, "a seleção alemã provavelmente teria sido superada por verdadeiros candidatos ao título, como França, Argentina ou Espanha."

KICKER

A revista avalia que a campanha da seleção alemã no mundial chegou ao fim de forma precoce e que os alemães demonstraram nervosismo na disputa de pênaltis.

A atuação do árbitro marroquino foi definida como "questionável" mais de uma vez. Na prorrogação, Woltemade teve um chute bloqueado pelo cotovelo de Gómez na área, mas Jayed não marcou pênalti, de acordo com a publicação.

"Essa não seria a última vez que o árbitro estaria no centro das atenções", afirma. Aos 11min da primeira etapa do tempo estendido, Tah marcou após cobrança de escanteio, mas o gol foi anulado após intervenção do VAR.

SPORTSCHAU

"Alemanha sofre mais um fiasco", diz a revista, acrescentando que Kai Havertz salvou uma equipe desolada e levou o jogo para a prorrogação, e que o atacante deixou a desejar nos pênaltis.

O veículo afirma que ficou claro que o duelo contra o Paraguai poderia resultar em frustração.

"Assim como o Equador, contra quem a derrota por 2 a 1 no final da fase de grupos havia sido um duro golpe para o moral, os sul-americanos apostam na paixão e na força física na defesa", afirma o periódico.