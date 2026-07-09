Maioria na Copa, técnicos estrangeiros têm só 3 'sobreviventes' nas quartas
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os técnicos estrangeiros foram maioria nesta Copa do Mundo, mas apenas três deles ainda sonham em levar um país onde não nasceram ao título.
O QUE ACONTECEU
Rudi Garcia (Bélgica), Thomas Tuchel (Inglaterra) e Mohamed Ouahbi (Marrocos) são os únicos "sobreviventes". Curiosamente, os três assumiram suas seleções há pouco tempo. Os dois primeiros chegaram no começo do ano passado, e o terceiro assumiu o comando marroquino em março de 2026.
Ouahbi é um "meio estrangeiro". O técnico de Marrocos nasceu na Bélgica, mas assumiu cidadania marroquina ao longo da carreira por ter ascendência no país. A lista do UOL, no entanto, leva em conta o local de nascimento.
As demais seleções que estão nas quartas de final têm técnicos nascidos no país que treinam. São eles: Didier Deschamps (França), Luis de la Fuente (Espanha), Stale Solbakken (Noruega), Lionel Scaloni (Argentina) e Murat Yakin (Suíça).
Os estrangeiros foram maioria entre os treinadores desta Copa do Mundo. Ao todo, 29 gringos comandaram seleções de países onde nasceram, sendo a Tunísia a única a ter dois técnicos durante a Copa. Os outros 20 treinaram equipes de suas respectivas nações.
TÉCNICOS DA COPA
Técnicos que nascerem no país que comandaram
Javier Aguirre (México)
Hong Myung-bo (Coreia do Sul)
Miroslav Koubek (Tchéquia)
Murat Yakin (Suíça)
Sergej Barbarez (Bósnia)
Steve Clarke (Escócia)
Tony Popovic (Austrália)
Julian Nagelsmann (Alemanha)
Emerse Faé (Costa do Marfim)
Ronald Koeman (Holanda)
Hajime Moriyasu (Japão)
Hossan Hassam (Egito)
Amir Ghalenoei (Irã)
Luis de la Fuente (Espanha)
Bubista (Cabo Verde)
Didier Deschamps (França)
Stale Solbakken (Noruega)
Pape Thiaw (Senegal)
Lionel Scaloni (Argentina)
Zlatko Dalic (Croácia)
Técnicos estrangeiros
Hugo Broos (Belga - África do Sul)
Jesse Marsch (Estadunidense - Canadá)
Julen Lopetegui (Espanhol - Qatar)
Mohamed Ouahbi (Belga - Marrocos)
Sebastién Migné (Francês - Haiti)
Carlo Ancelotti (Italiano - Brasil)
Vincenzo Montella (Italiano - Turquia)
Maurício Pochettino (Argentino - EUA)
Gustavo Alfaro (Argentino - Paraguai)
Sebastián Beccacece (Argentino - Equador)
Dick Advocaat (Holandês - Curaçao)
Graham Potter (Inglês - Suécia)
Sabri Lamouchi e Hervé Renard (Franceses - Tunísia)
Rudi Garcia (Francês - Bélgica)
Darren Bazeley (Inglês - Nova Zelândia)
Marcelo Bielsa (Argentino - Uruguai)
Georgios Donis (Grego - Arábia Saudita)
Graham Arnold (Australiano - Iraque)
Vladimir Petkovic (Suíço - Argélia)
Ralf Rangnick (Alemão - Áustria)
Jamal Sellami (Marroquino - Jordânia)
Roberto Martínez (Espanhol - Portugal)
Nésto Lorenzo (Argentino - Colômbia)
Sebastién Desabre (Francês - RD Congo)
Fabio Cannavaro (Italiano - Uzbequistão)
Thomas Tuchel (Alemão - Inglaterra)
Carlos Queiroz (Português - Gana)
Thomas Christiansen (Dinamarquês - Panamá)