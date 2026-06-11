Maioria dos brasileiros não crê no hexa, mas aprova Neymar na seleção

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (11) mostra que a maioria dos brasileiros ainda não acredita no hexa, mas aprova Neymar na seleção brasileira de Carlo Ancelotti.

O levantamento aponta que 56% dos entrevistados responderam não à pergunta: Você acha que o Brasil vai ganhar o hexa? Por outro lado, 35% responderam que sim, enquanto 9% não sabem ou não opinaram.

TORCEDOR MAIS OTIMISTA

De todo modo, observando o histórico das pesquisas do mesmo instituto, houve um aumento de otimismo em relação ao resultado do Brasil na Copa.

Na parcial anterior, feita em abril, antes da convocação final, 68% não acreditavam no hexa, enquanto a parcela dos que diziam "sim" estava em 25%.

Esse resultado de abril foi o pico de descrença na seleção registrado nas seis pesquisas feitas pela Genial/Quaest desde abril de 2023  quando o cenário, inclusive, estava invertido, com 50% acreditando no hexa.

O FATOR NEYMAR

A melhora no cenário de crença no hexa veio acompanhada da aprovação de Neymar na convocação de Ancelotti.

A pesquisa mostra que 53% dos entrevistados concordaram com a convocação do camisa 10. Por outro lado, 38% desaprovaram a presença de Neymar na Copa.

O número aumentou em relação à parcial de abril feita antes do anúncio da lista. Na ocasião, Neymar já tinha apoio, mas com placar mais apertado: 47% a 45%.

A pesquisa foi realizada entre 5 e 8 de junho, ouvindo 2004 pessoas, por meio de coleta domiciliar de dados. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

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O QUE PERGUNTARAM NA PESQUISA

Você acha que o Brasil vai ganhar o hexa?

Não - 56%

Sim - 35%

Não souberam/não responderam - 9%

Até qual fase o Brasil chega na Copa do Mundo?

Campeão - 35%

Vice - 3%

Semifinal - 8%

Quartas - 23%

Segunda fase ou oitavas - 10%

Fase de grupos - 7%

Não souberam/não responderam - 14%

Você aprova o trabalho do técnico Carlo Ancelotti na seleção?

Aprova - 58%

Desaprova - 14%

Não souberam/não responderam - 28%

Você aprova ou desaprova a convocação de Neymar para a seleção?

Aprova - 53%

Desaprova - 38%

Não souberam/não responderam - 9%