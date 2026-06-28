Maior dia do Canadá em Copas tem Eustáquio, que perdeu pais em intervalo curto, como protagonista

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Capitão da seleção de seu país, Stephen Eustáquio matou a bola no peito, deixou quicar uma vez e bateu forte no canto direito de Ronwen Williams.

O relógio já marcava os acréscimos do segundo tempo quando o camisa 7 garantiu a vitória por 1 a 0 sobre a África do Sul, neste domingo (28), em Los Angeles, e colocou o Canadá, pela primeira vez, nas oitavas de final de uma Copa do Mundo.

A seleção participa do torneio somente pela terceira vez em sua história, tendo se classificado por ser um dos países-sede. A primeira foi em 1986 e a segunda, em 2022 --em ambas não havia vencido. O primeiro triunfo veio contra o Qatar, nesta edição.

Na entrevista depois da partida, Eustáquio se emocionou ao ser lembrado da história que o levou até ali. "Tudo que faço é por minha família, por meus pais, por minha filha."

O adversário dos canadenses sairá do confronto entre Holanda e Marrocos, marcado para as 22h desta segunda-feira (29). O confronto será no próximo sábado (4).

Filho de portugueses, o meia de 29 anos nasceu em Leamington, no Canadá, mas se mudou para Portugal aos 7 anos.

Foi lá que deu os primeiros passos no futebol, sempre acompanhado pela mãe, Esmeralda, que o levava aos treinos, discutia cada atuação e, já na carreira profissional, mantinha o hábito de visitá-lo na véspera das partidas do Porto com uma refeição preparada por ela.

O pai, Armando, trabalhava em balsas entre Inglaterra e França. Nem sempre conseguia assistir aos jogos do filho quando ele ainda era criança, mas ajudou a sustentar o sonho de vê-lo jogador. Quando Eustáquio chegou ao profissional, as conversas depois das partidas passaram a fazer parte da rotina dos dois.

Em 2022, poucos meses depois da transferência para o Porto, Esmeralda recebeu o diagnóstico de um câncer cerebral. Eustáquio recorreu aos médicos do clube para acompanhar o tratamento, mas a doença avançou rapidamente.

Nesse período, ele foi convocado para a Copa do Mundo do Qatar, mas os pais não puderam marcar presença nos estádios.

Ela morreu em abril de 2023, no dia de uma partida do Campeonato Português. O meia entrou em campo sem saber da notícia. Foi substituído por decisão do técnico Sérgio Conceição e, no caminho para o vestiário, encontrou a namorada, Constança, e o médico que acompanhava a mãe. Ali descobriu que Esmeralda havia morrido.

O Porto ofereceu quase duas semanas de afastamento para que ele pudesse viver o luto. Eustáquio preferiu voltar aos treinos poucos dias depois.

Passado pouco mais de um ano depois, em abril de 2024, Armando morreu após sofrer um ataque cardíaco. Três semanas antes, havia procurado atendimento médico na França por causa de uma dor no ombro e recebeu a informação de que o coração não apresentava problemas.

Antes da Copa América de 2024, Eustáquio contou que aquelas perdas mudaram sua relação com o futebol. "Aos 20 anos, eu não pensava se aquele treino ou aquele jogo poderiam ser os últimos da minha vida. Hoje, penso. Preciso entender por que estou aqui", afirmou ao site The Athletic.

Na mesma entrevista, explicou que passou a valorizar cada treino e cada partida porque compreendeu o esforço que os pais fizeram para que ele chegasse ao futebol profissional.

A mudança também passou pela chegada de Benedita, hoje com 2 anos, primeira filha do jogador com Constança. Armando ainda conseguiu conhecer a neta antes de morrer. "Pensamos: tiraram nossa mãe, mas nos deram esse presente", contou.

Desde fevereiro, Eustáquio defende o Los Angeles FC, por empréstimo do Porto.