Maestro Junior celebra aniversário durante transmissão de Brasil e Japão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-jogador e comentarista da Globo, Maestro Junior, celebrou seu aniversário de 72 anos durante a partida entre Brasil e Japão, nesta segunda-feira (29). Junior foi homenageado no pré-jogo ao lado de Denilson, Everaldo Marques e Cristiane Rozeira.

Durante a celebração, além de um bolo, o Maestro recebeu mensagens tanto do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, quanto de seu neto. Júnior também comentou sobre a amizade com o treinador e revelou que recebeu uma ligação dele após a contratação do italiano.

"Ele veio perguntar exatamente o que iria encontrar da imprensa, da sociedade e do torcedor brasileiro. Vi ali a disposição dele e, quando o vi cantando o hino na última partida, percebi que ele realmente é um dos nossos" disse o comentarista.

Durante a carreira, Maestro Junior enfrentou Carlo Ancelotti quando ambos atuavam no futebol italiano.

O Flamengo, clube pelo qual Junior atuou e se tornou um dos maiores ídolos da história, também homenageou o comentarista por meio das redes sociais.