Mãe de Vozinha consegue visto para ir à Copa após apelo popular nas redes

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A mãe do goleiro Vozinha, herói de Cabo Verde no empate com a Espanha, recebeu uma liberação especial de visto para embarcar para os Estados Unidos e assistir ao próximo jogo do filho na Copa do Mundo.

A obtenção do visto vem após grande apelo popular nas redes sociais. A onda de pedidos começou após o goleiro revelar, na estreia contra a Espanha, que a mãe não pôde estar no estádio por ter tido problemas com o visto.

A campanha foi abraçada pelo congressista Hakeem Jeffries. Em nota publicada nas redes sociais, foi ele quem anunciou que a mãe do goleiro receberá o visto e deve assistir ao jogo de Cabo Verde contra o Uruguai, em Miami, no domingo (21), às 19h (de Brasília).

"Nenhuma mãe deveria perder a chance de ver seu filho fazer história. Ao tomar conhecimento disso, falei com o secretário de Estado Marco Rubio e pedi ao Departamento de Estado que fizesse tudo ao seu alcance para garantir que sua mãe pudesse assistir à próxima partida de Cabo Verde. É um privilégio anunciar que a mãe de Vozinha conseguirá obter um visto a tempo de assistir ao jogo deste domingo contra o Uruguai. Todas as taxas foram dispensadas em conformidade com a política oficial. Os preparativos de viagem estão sendo feitos para que mãe e filho se reencontrem em Miami", disse Hakeem Jeffries.

Vozinha se emocionou ao falar sobre a mãe. O jogador também lembrou dos avós, emocionado.

"Chorei após o jogo, porque cresci com os meus avós quando era criança, e eles não puderam estar ali. Eles faleceram há alguns anos. A minha mãe também não pôde estar aqui por causa de um problema de visto e o dinheiro que teríamos de pagar por isso. Não conseguimos fazer isso a tempo", disse o goleiro, após Espanha 0 x 0 Cabo Verde.

Vozinha foi o destaque da partida e virou fenômeno nas redes sociais. Foram pelo menos cinco defesas importantes durante o jogo. Nas redes sociais, o cabo-verdiano já passou de 10 milhões de seguidores, muitos deles após a campanha feita pela CazéTV, uma das emissoras da Copa do Mundo no Brasil.