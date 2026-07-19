Madonna é conduzida por Ronaldinho e Ronaldo no encerramento da Copa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno conduziram Madonna num carro durante o show de intervalo na final da Copa do Mundo. A cantora abriu a apresentação com "Music", hit dos anos 2000, em uma pista de patinação, cheia de dançarinos, montada dentro do estádio MetLife, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Logo em seguida, ela subiu num carro dirigido pelos ex-jogadores, junto de artistas que dançavam agarrados à estrutura do veículo.

Ao fim da participação da cantora, os três entraram em campo, deram as mãos e as levantaram em direção ao ar.

O show de encerramento também reuniu artistas como Justin Bieber e a banda BTS.