Luxemburgo critica atuação do Brasil na Copa e vê equipe com pouca qualidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-treinador Vanderlei Luxemburgo criticou neste sábado (13) o desempenho da seleção brasileira em sua estreia na Copa do Mundo de 2026, o empate por 1 a 1 contra Marrocos.

Luxemburgo afirmou, em vídeo postado em seu Instagram, que "algumas coisas precisam ser revistas" e analisou o desempenho de alguns jogadores e a forma de jogar da seleção de Carlo Ancelotti.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats Segundo ele, o volante Casmiero "não aguenta mais jogar num meio-campo só com dois [jogadores]. Precisa ter três" e o atacante Igor Thiago "pegou 3 ou 4 vezes na bola, o que é pouco para uma Copa".

Também afirmou que "a chegada de Neymar [se referindo à chance de o jogador do Santos conseguir atuar no Mundial] vai dar qualidade "a uma equipe que não tem essa qualidade. Só [tem] o Vini Jr. no um contra um. É muito pouco para o Brasil." Citou, ainda, o fato de a defesa jogar em linha.

Ainda de acordo com o ex-treinador, Ancelotti precisa "botar para jogar jogadores que estão pedindo passagem". Ele cita "Danilo", sem especificar se se refere ao volante do Botafogo ou ao lateral/zagueiro do Flamengo. Ambos começaram a partida contra Marrocos do banco de reservas e entraram no segundo tempo.

Luxemburgo treinou o Brasil de 1998 a 2000. No período, conquistou a Copa América de 1999. Foi demitido do cargo após derrota para Camarões na Olimpíada de Sydney.

Pelos clubes, ele foi um dos maiores técnicos do país nas décadas de 1990 e 2000.

Suas conquistas incluem cinco Campeonatos Brasileiros da Série A (1993 e 1994 pelo Palmeiras, 1998 com o Corinthians, 2003 à frente do Cruzeiro e 2004 treinando o Santos), um da série B (Bragantino, 1989) e uma Copa do Brasil (Cruzeiro, 2003). Também ficou por quase um ano (2005) à frente do Real Madrid.

Seu último título foi o Campeonato Paulista de 2020, à frente do Palmeiras, e o último clube que treinou foi o Corinthians, em 2023. Ele anunciou sua aposentadoria no ano passado e é cotado para disputar uma vaga no Senado nas eleições deste ano.