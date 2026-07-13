Lula critica seleção e diz que indicará robô para jogar pelo Brasil

SÃO CAETANO DO SUL, SP (FOLHAPRESS) - Uma semana após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo, o presidente Lula (PT) criticou os jogadores e brincou que indicaria a contratação de um robô para a equipe.

"Quase não tinha ninguém para voltar no avião da seleção, gente, que vergonha. Só voltou um jogador no avião. O resto ficou tudo lá. Se tivesse ganhado, estava todo mundo dançando aqui", disse o presidente nesta segunda-feira (13) durante uma visita ao Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano do Sul (SP).

Lula se referia ao fato de apenas o lateral Danilo, que joga no Flamengo, ter retornado ao Brasil no avião fretado pela CBF após a derrota para a Noruega. A volta de só um dos 26 convocados repercutiu de forma negativa na imprensa internacional. Além de Danilo, outros seis jogadores -incluindo Neymar- atuam no Campeonato Brasileiro.

Lula também disse, em tom de brincadeira, que aconselharia o técnico Carlo Ancelotti a contratar um robô desenvolvido pelo instituto para defender o país no próximo Mundial.

"É um robô agressivo, parecia o Mbappé [jogador da França], parecia o Haaland [da Noruega]. O robô manda a bola lá para cima. E aí eu mandei um recado para o Ancelotti: se quiser contratar, contrata esse robô, que ele vai fazer o Brasil ganhar a Copa do Mundo."

O presidente da República falou sobre a Copa do Mundo em outros momentos. Logo antes da estreia, pediu que o técnico Carlo Ancelotti aconselhasse os jogadores a demonstrar garra e alma durante a disputa do Mundial.

"São jogadores que você sabe que podem fazer o que espera que façam. Portanto, dê um conselho para esses meninos: além de jogar a bola que vocês sabem jogar, joguem com um pouco de alma. Quando caírem, levantem e vão tirar a bola do adversário", disse ele em vídeo.

Lula também pediu que o time seja objetivo. "Lembre-se de uma coisa: o que vale é chutar a bola no gol do adversário e ela entrar. O que vale é bola no gol do adversário. Então, sempre que puder, pelo amor de Deus, chute."

Depois da vitória sobre o Japão, na fase de 32 seleções, o petista agradeceu ao treinador da seleção por não ter tirado o volante Casemiro no intervalo.

"Todo mundo que estava comigo vendo o jogo estava dizendo assim: 'Tira o Casemiro! Tira o Casemiro! Tira não sei quem!' Eu também estava naquela. Aí eu aprendi que é muito fácil a gente dar palpite. Eu agora quero agradecer, em público, ao Ancelotti, porque ele [Casemiro] voltou e fez o gol", disse o chefe do Executivo durante a cerimônia de lançamento do Plano Safra, em Brasília.