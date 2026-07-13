Lula critica jogadores da seleção após eliminação na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou os jogadores da seleção brasileira, em fala durante visita ao Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano do Sul (SP), ao comentar que o avião foi "com um monte de gente e voltou sozinho" após a eliminação da Copa do Mundo.

Lula afirmou que a delegação voltou praticamente vazia ao Brasil depois da eliminação na Copa. "Aquela que foi com um monte de gente e voltou sozinha. Quase que não tinha ninguém pra voltar no avião da seleção. Gente, que vergonha. Só voltou um jogador no avião", disse. Vale lembrar que o Danilo, do Flamengo, foi o único jogador a voltar ao Brasil no voo da delegação.

O presidente disse que, se o resultado tivesse sido diferente, o clima seria de comemoração. "Se tivesse ganho, tava todo mundo dançando aqui", afirmou ao comparar o cenário com o que, segundo ele, ocorreria em caso de vitória.

Lula relatou que viu um robô no evento e disse ter mandado um recado ao técnico Carlo Ancelotti. "Eu vi um robô ali, até mandei um recado pro Ancelotti. Cê tá lembrando quem é Ancelotti? É o técnico da seleção brasileira", declarou.

O presidente ainda sugeriu que o robô poderia ser aproveitado pela seleção, e citou Mbappé e Haaland como comparação. "O menino fez um robô agressivo. Parecia o Mbappé, cara. Parecia o Haaland. (...) Então, mandei um recado pro Ancelotti: se quiser contratar, contrata esse robô. Que ele vai fazer o Brasil ganhar a Copa do Mundo", criticou.