Lula brinca sobre empate do Brasil e diz que Marrocos é o melhor do grupo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou o empate do Brasil com Marrocos na Copa do Mundo antes de uma fala na cúpula do G7 em Évian-les-Bains (França).

"Todos nós esperamos que a gente ganhe o jogo, né? Eu até gravei um vídeo para o Ancelotti, você deve ter visto, dizendo o que tinha que ser feito, mas ele não fez", brincou o presidente, em referência ao vídeo publicado no sábado (13), em que pedia aos atacantes que chutassem a gol.

Lula ponderou o resultado, disse que a equipe de Marrocos é melhor do que a seleção brasileira e comparou o empate à partida entre Espanha e Cabo Verde, na qual os africanos conseguiram segurar os europeus, grandes favoritos.

"Marrocos é o melhor time do grupo do Brasil. Então empatar com o Marrocos também não é nada... Mais difícil foi a Espanha empatar com o Cabo Verde. Toda vez que um time mais fraco faz um time mais forte sofrer, eu fico feliz. Vamos lá, pessoal, a gente tem a tendência de torcer pros times mais fracos, sobretudo os times africanos", disse.

Quando perguntado sobre qual o prognóstico para a partida de sexta-feira (19), contra o Haiti, brincou novamente, em referência à partida de ontem, na qual Messi marcou três gols e liderou a vitória da seleção argentina.

"Nossa, eu estava pensando em contratar o Messi para jogar pelo Brasil"

Ainda assim, o presidente disse acreditar na possibilidade de seleção conquistar o hexa.

"Acho que tem chance do Brasil ganhar. Toda vez que o Brasil sai muito desacreditado, ele ganha a Copa"

O G7 divulgou nesta quarta-feira (17) os últimos três documentos da cúpula de Évian, sobre a proteção de menores no ambiente digital, a segurança das cadeias de fornecimento de minerais críticos e o crescimento econômico equilibrado.

Como já vinha ocorrendo desde terça-feira (16), o Brasil voltou a aderir apenas parcialmente ao conjunto: endossou a declaração sobre menores, mas ficou de fora das duas outras.

Enquanto isso, na seleção, Neymar treinou pela primeira vez junto com os demais jogadores nesta quarta-feira (17).