Lula agradece a Ancelotti por manter Casemiro em campo contra o Japão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agradeceu ao técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, por ter deixado Casemiro em campo após o gol do Japão no primeiro tempo da partida contra o Brasil na útlima segunda-feira (29).

"Todo mundo que estava comigo vendo o jogo estava dizendo assim: 'Tira o Casemiro! Tira o Casemiro!' Tira não sei quem! Eu também estava naquela. Aí eu aprendi que é muito fácil a gente dar palpite. Eu agora quero agradecer, em público, ao Ancelotti, porque ele [Casemiro] voltou e fez o gol", disse o chefe do Executivo durante cerimônia de lançamento do Plano Safra em Brasília.

A seleção brasileira controlava a posse da bola no início da partida e a rodava em busca de espaços. Como as laterais estavam bem bloqueadas pelos alas japoneses, a equipe conseguiu encontrar alguns passes mais agudos pelo meio, com finalizações defendidas pelo goleiro Zion Suzuki.

Danilo tentou, aos 27 minutos, pegar a defesa nipônica desprevenida. Após roubo de bola, fez um passe desastroso pelo meio e ofereceu um contra-ataque do contra-ataque. Casemiro, em ritmo lento, foi facilmente superado por Sano, que bateu bem, de fora da área, e fez gol para o Japão, ainda no primeiro tempo.

Apesar do esforço japonês, a seleção brasileira voltou pressionando no segundo tempo e venceu o Japão de virada, por 2 a 1, com gols de Casemiro e Martinelli com a última das bolas definida durante os acréscimos.

Esta não é a primeira vez que Lula faz comentários sobre jogadores da seleção brasileira convocados para a Copa. Ainda em junho, o presidente ironizou a participação do atacante Neymar no campeonato.

A fala do petista ocorreu após ele elogiar a jogadora Marta e perguntar a um menino da plateia quem seria bom jogador no país hoje. Ao ouvir como resposta o atacante do Santos, o presidente afirmou que ele "não está nem jogando".

"Vi uma coisa ontem na internet, de que o Neymar é o primeiro convocado home office do mundo", disse Lula, provocando risadas de apoiadores em um evento de anúncio de investimentos em um hospital de Belo Horizonte. Depois, o petista brincou sobre a possibilidade de uma seleção criada pela inteligência artificial, "com dez Pelés".

Neymar não entrou em campo no jogo contra o Japão. O jogador fez sua estreia na Copa deste ano aos 31 minutos no segundo tempo da partida contra a Escócia, ainda na fase de grupos, em junho, quase mil dias depois da lesão que o afastou dos jogos da seleção.

Antes da estreia do Brasil na Copa, Lula também gravou um vídeo pedindo garra à seleção.