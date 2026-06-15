Lukaku sai do banco e Bélgica busca empate contra Egito, que ainda tenta 1ª vitória em Copas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Egito buscava sua primeira vitória em Copas nesta segunda-feira (15), no estádio Lumen Field, em Seattle, mas a Bélgica buscou o empate com a ajuda do artilheiro da seleção, Romelu Lukaku.

O placar na partida pelo Grupo G foi aberto no primeiro tempo pelo meio-campista Eman Ashour, com assistência de Mohamed Salah, e os belgas chegaram à igualdade com gol contra de Hany, na primeira tentativa de ataque de Lukaku logo após sair do banco.

Sob o apito do brasileiro Ramon Abatti Abel, o jogo marcou o encontro entre dois antigos conhecidos da Premier League em Mundiais: Salah, do lado egípcio, ídolo do Liverpool, atualmente sem clube e aniversariante do dia, e Kevin De Bruyne, do lado belga, que jogou pelo Manchester City por uma década e agora é jogador do Napoli.

Os dois defenderam as equipes rivais e atuaram simultaneamente no Campeonato Inglês durante oito anos.

O JOGO

Sob o forte calor do meio-dia, a partida começou disputada, com as duas equipes tentando ocupar o meio-campo e as intermediárias pelos lados. A primeira finalização veio com De Bruyne, aos 6 minutos, que tentou da entrada da grande área.

A resposta de Salah veio com uma assistência e o placar aberto aos 18min. O capitão egípcio tocou para Eman Ashour, meio-campista pelo Al Ahly, que da meia-lua acertou um belo chute, sem chance para a defesa de Courtois.

Depois da parada para hidratação -uma exigência da Fifa (Federação Internacional de Futebol) para todas as partidas da Copa-, a Bélgica tentou impor pressão. Boa parte das 66.765 pessoas torcida do Lumen Field jogava contra, vaiando os domínios de bola belgas e comemorando quando o Egito retomava a posse.

Aos 32min, Courtois foi obrigado a se esticar para evitar o segundo gol em tentantiva de Ziko. O ponta do Pyramids, do Egito, apelidado em homenagem ao craque brasileiro e ídolo do Flamengo, avançou pelo lado direito, cortou para dentro e finalizou forte.

O time treinado por Hossam Hassan recuou para reagir às tentativas de empate ainda no primeiro tempo, apostando nos contra-ataques. Mesmo quando a Bélgica conseguia avançar pelas laterais da grande área, a defesa egípcia bloqueava as finalizações.

Nos acréscimos, o ponta esquerda do City Jérémy Doku ainda teve uma chance de frente para o gol, mas mandou para fora.

Os dois times criaram várias chances na etapa final. Logo no segundo minuto, a bola sobrou para Ziko e depois para Marmoush dentro da área, travados pela zaga belga. Aos seis, o empate quase veio com De Bruyne acertando a trave em cobrança de falta. Na sequência, Salah superou a defesa e cabeceou para o chão, Courtois espalmou para a área e o Ashour chutou a sobra para longe.

Marmoush teve outra oportunidade de ampliar o placar em jogada individual em que avançou pela esquerda e preparou a finalização, desviada para escanteio.

Aos 20, o técnico francês Rudi Garcia tirou do banco o artilheiro da Bélgica em Copas, Romelu Lukaku, e o colocou no lugar do atacante De Ketelaere. O empate veio na primeira participação do centroavante. Meunier cruzou para a área, Lukaku tentou se antecipar e o lateral direito egípcio Hany acabou desviando contra o próprio gol.

GRUPO G

Com o resultado, Bélgica e Egito ganham um ponto cada.

Ainda nesta segunda, às 22h, o Irã estreia contra a Nova Zelândia no estádio SoFi, em Los Angeles, em partida cercada de tensão enquanto um acordo de paz entre Teerã e Washington está costurado para ser assinado na sexta-feira (19).

Na próxima rodada, os belgas enfrentam os iranianos às 16h do domingo (21), também em Los Angeles, e no mesmo dia Egito e Nova Zelândia jogam no Canadá, às 22h, no BC Place, em Vancouver.

Os egípcios buscam avançar pela primeira vez além da fase de grupos. Maior campeã da Copa Africana de Nações, com sete títulos, a seleção participa do Mundial pela quarta vez. Em 1934, perdeu para a Hungria e foi eliminada logo na estreia; em 1990 empatou com Holanda e Irlanda e perdeu para a Inglaterra; e em 2018 não somou nem um ponto após derrotas para Uruguai, Rússia e Arábia Saudita.

Com o time em renovação, os belgas sonham em repetir a campanha de 2018, a melhor da história, quando terminaram em terceiro lugar após eliminarem o Brasil nas quartas de final, perderem para a França na semifinal e vencerem a Inglaterra na disputa pelo bronze.