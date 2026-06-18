Luis Díaz decide, e Colômbia bate Uzbequistão em noite de erros de goleiros

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Colômbia venceu o Uzbequistão por 3 a 1, na madrugada desta quinta-feira (18), no Estádio Azteca, no México, pela primeira rodada do Grupo K da Copa do Mundo. Com o resultado, os colombianos assumiram a liderança da chave, enquanto os uzbeques ficaram na lanterna.

Daniel Muñoz, Luis Díaz e Jaminton Campaz marcaram os gols da Colômbia, enquanto Abbosbek Fayzullaev descontou para o Uzbequistão. O confronto também ficou marcado pelas falhas dos goleiros Camilo Vargas, da Colômbia, e Utkir Yusupov, do Uzbequistão.

Show de falhas dos goleiros ganham destaques. O goleiro Camilo Vargas furou na tentativa de cortar chute, a bola bateu na trave e se ofereceu para Abbosbek Fayzullaev marcar. Já o goleiro Utkir Yusupov não conseguiu segurar finalização de Luis Diaz e viu a bola morrer no fundo das redes.

Colômbia e Uzbequistão protagonizaram um dos jogos mais fracos da primeira rodada da Copa do Mundo de 2026. A primeira finalização da partida aconteceu apenas aos 16 minutos, e o duelo ainda teve uma cena digna de filme de comédia: o zagueiro uzbeque Abdukodir Khusanov atropelou um dos cinegrafistas da transmissão após uma disputa de bola.

As duas seleções voltam a campo no próximo dia 23 de junho, pela segunda rodada da fase de grupos. A Colômbia enfrenta a RD Congo, enquanto o Uzbequistão mede forças com Portugal.

PRAZER, COPA DO MUNDO: SOU LUIS DÍAZ!

Estreante em Copas do Mundo, Luis Díaz foi o grande destaque da Colômbia na vitória sobre o Uzbequistão. O atacante participou diretamente dos dois gols da equipe ao dar a assistência para Daniel Muñoz abrir o placar e marcar o segundo gol colombiano.

A atuação coroou o excelente momento vivido pelo camisa 7 no Bayern de Munique. Na temporada 2025/26, Díaz somou 26 gols e 14 assistências em 51 partidas pelo clube alemão, consolidando-se como um dos atacantes mais decisivos do futebol europeu.

COMO FOI O JOGO?

Colômbia e Uzbequistão demonstraram muito nervosismo nos primeiros minutos da partida. As duas seleções erraram passes, desperdiçaram dribles e apostaram em lançamentos longos para tentar superar a marcação adversária.

O Uzbequistão, inclusive, entrou em campo com uma linha de cinco defensores para neutralizar a velocidade dos colombianos. Mesmo assim, aos 16 minutos, Jhon Arias recebeu passe de Luis Díaz na entrada da área e finalizou forte à direita do gol, na primeira conclusão da partida.

Após 40 minutos de jogo e apenas uma finalização no alvo, a Colômbia abriu o placar. O lateral-direito Daniel Muñoz apareceu como elemento surpresa entre os defensores uzbeques, recebeu um lançamento preciso de Luis Díaz na marca do pênalti e bateu de primeira para vencer o goleiro.

No segundo tempo, o Uzbequistão promoveu mudanças, passou a atacar mais e chegou ao empate aos 15 minutos. Dostonbek Khamdamov recebeu pela esquerda e cruzou para a pequena área. Eldor Shomurodov finalizou de primeira, Camilo Vargas falhou ao tentar espalmar e a bola sobrou para Abbosbek Fayzullaev cabecear para o fundo das redes.

A reação uzbeque, porém, durou pouco. Cinco minutos depois, Gustavo Puerta recuperou a bola no campo de ataque, avançou até a entrada da área e acionou Luis Díaz pela esquerda. O atacante finalizou cruzado, Utkir Yusupov falhou na tentativa de defesa e viu a bola morrer no fundo das redes.

No último lance da partida, Cucho Hernandez ganhou disputa de bola na linha de fundo pela direita e levantou na área para Jaminton Campaz. O ex-atacante do Grêmio apareceu livre na pequena área e cabeceou para o fundo das redes para decretar a vitória colombiana por 3 a 1.

Local: Estádio Azteca, cidade do México (MEX)

Árbitro: Anthony Taylor (ING)]

Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)VAR: Ivan Bebek (CRO)

Cartões Amarelos: Johan Mojica (Colômbia) e Abdukodir Khusanov (Uzbequistão)

Cartões Vermelhos: Nenhum

Gols: Daniel Munoz (COL - 40 do 1ºT), Abbosbek Fayzullaev (UZB - 15º do 2T), Luis Dias (COL - 20º do 2T) e Jaminton Campaz (COL - 53 do 2ºT)

UZBEQUISTÃO

Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev e Rustam Ashurmatov; Behruzjon Karimov, Otabek Shukurov, Akmal Mozgovoy e Sherzod Nasrullaev (Farrukh Sayfiev); Oston Urunov (Dostonbek Khamdamov), Abbosbek Fayzullaev e Eldor Shomurodov.T.: Fabio Cannavaro.

COLÔMBIA

Camilo Vargas; Daniel Munoz, Jhon Lucumi, Davinson Sanchez e Johan Mojica; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma, Jhon Arias e James Rodriguez; Luis Diaz e Luis Suarez. T.: Néstor Lorenzo.