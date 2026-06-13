Los Angeles encerra trio de cerimônias da Copa com um pouco de Anitta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com um pequeno atraso, Los Angeles foi palco da terceira e última cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026.

Antes, Cidade do México, na quinta, e Toronto, na tarde desta sexta, tiveram suas festas na Copa em três países.

A primeira parte da rápida cerimônia, com cerca de 15 minutos, aconteceu antes da partida de estreia dos Estados Unidos contra o Paraguai

Na terra do cinema, a transmissão abriu com a imagem da placa de Hollywood. E como nas outras cerimônias, uma taça gigante da Copa ocupava o centro do campo. O evento começou ao som de tambores, com as bandas marciais na melhor tradição das fanfarras de high school.

O rapper Future e a cantora sul-africana entraram em ação para cantar a música "Game Time".

A exemplo do que aconteceu mais cedo, na cerimônia canadense, o estádio não estava lotado quando a tailandesa Lisa (do grupo de k-pop Blackpink), a brasileira Anitta e o nigeriano Rema se reuniram no palco improvisado para executar a dançante "Goals".