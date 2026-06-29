Lojas têm cupons, descontos relâmpago, além de promoções de bebidas e petiscos para o jogo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O comércio aposta em cupons e descontos antes e durante a partida do Brasil contra o Japão nesta segunda-feira (29), a primeira partida em horário comercial nesta Copa do Mundo.

Neymar, que estreou durante a vitória contra a Escócia, é o garoto-propaganda da ação do Mercado Livre antes dos jogos do Brasil. Chamada de "Ney Day", a iniciativa oferece, segundo a empresa, descontos de até 70% em eletrônicos e artigos esportivos, além de roupas e produtos para casa. Também há oferta de itens colecionáveis, como adesivos relacionados ao jogador.

A marca contratou Ronaldo para ação veiculada nas transmissões da CazéTV. Durante os jogos, surgem imagens do ex-jogador analisando jogadas e liberando cupons de desconto.

O Magalu terá transmissão ao vivo no YouTube, das 11h às 13h, com o apresentador Ciro Bottini e um sósia de Ronaldinho Gaúcho. Além da ação com descontos, a empresa faz, até esta terça (30), uma liquidação de metade de ano, no site e em lojas físicas da empresa.

A Casas Bahia prometeu fazer Pix a clientes que compraram televisões vinculadas à promoção até o dia anterior ao jogo.

DESCONTO EM BEBIDAS E SALGADINHOS

O iFood promete 50% de desconto em itens de mercado, 15% em algumas bebidas e cervejas por R$ 1 nesta segunda-feira. O McDonald's irá vender dois produtos pelo preço de um e outros restaurantes terão cupons de até 60%.

Também haverá promoção de itens de hidratação da categoria farmácia, em alusão às pausas para hidratação nos jogos da Copa.

A Keeta não terá promoções específicas para a partida Brasil e Japão. A empresa diz oferecer cupons diários de até 50% durante junho e julho e criou 22 figurinhas virtuais, que poderão ser trocadas por cupons e benefícios ao final da campanha.

A 99Food informou que irá ampliar o acesso a descontos nesta segunda, mas a empresa não especificou valores. A companhia deu início, em abril, à 99Compras, voltada para produtos de mercado.

O serviço está disponível para Goiânia (GO) e para Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, todos na região metropolitana de São Paulo. No dia do jogo, será possível comprar bebidas, petiscos e salgadinhos por R$ 0,99. Também serão disponibilizados cupons de até R$ 65.

Petiscos e bebidas também terão desconto nas lojas do Pão de Açúcar. A assessoria do grupo informou que todos os salgadinhos estarão em oferta "leve 3, pague 2". Vinhos, uísques e gins terão desconto de 70%, 40% e 50%, respectivamente. Os mercados fecham às 13h30 de segunda-feira e reabrem após o jogo.