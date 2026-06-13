Livros lançados às vésperas da Copa falam do futebol além do campo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - É ano de Copa do Mundo e, no Brasil, o futebol entra nas conversas, na rotina e também nos livros. Em meio ao clima de arquibancada, várias obras chegam ao mercado investigando o país em torno da bola.

Quando lançou "As Regras", uma autoficção narrada de Copa em Copa, Lilian Sais ouviu de amigos que leriam o romance "apesar de não gostar de futebol". A reação resgata um velho estereótipo brasileiro de que literatura e futebol habitariam universos opostos -um no campo da intelectualidade e outro na cultura popular.

Na contramão, a Feira do Livro aparece como exemplo bem-humorado, promovendo desde o ano passado partidas amistosas entre escritores e escritoras que desafiam essa lógica de mundos separados.

A maneira mais óbvia de aproximá-los, no entanto, é escrevendo sobre futebol. E às vésperas de uma edição da Copa do Mundo que desperta o desinteresse de 54% da população brasileira -maior percentual desde que o Datafolha começou a fazer essa pesquisa, em 1994- a resposta pode estar nos livros.

Veja abaixo obras lançadas nos meses que antecedem a Copa do Mundo de 2026 e que exploram a dimensão emocional do evento.

'GUIA OFICIAL DA COPA DO MUNDO DA FIFA 2026', DE KEIR RADNEDGE

_Planeta; R$ 99,90 (128 págs.)_

Uma leitura boa para ter à disposição ao longo do campeonato é esse guia escrito pelo jornalista britânico Keir Radnedge. O livro contém curiosidades sobre a bola e os mascotes oficiais, informações sobre as cidades-sede, estádios e seleções, apresentação dos maiores craques da competição, imagens históricas e estatísticas. Ao final, uma tabela permite ao leitor preencher e acompanhar os resultados dos jogos.

'GUIA DA COPA: FALHA DE COBERTURA', DE CAÍTO MAINIER, DANIEL FURLAN E PEDRO LEITE

_Record; R$ 69,90 (200 págs.)_

Esse é um guia menos técnico e mais bem-humorado. Munidos de comentários ácidos, os autores -conhecidos pelo programa de YouTube "Falha de Cobertura"- apresentam e julgam cada uma das 48 seleções concorrentes. Entre as notações reservadas ao Brasil, há a seguinte: "Não vamos jogar contra o Brasil de 1970. E mesmo se jogássemos, faríamos jogo duro, porque a geração de 1970 é formada por octogenários ou por atletas já falecidos, mas bem melhores que os atuais".

'AS REGRAS', DE LILIAN SAIS

_DBA; R$ 76,90 (144 págs.)_

Através das Copas do Mundo, Lilian Sais faz um retrato íntimo de sua família e acaba retratando diversos lares brasileiros. A estrutura é familiar: o pai é um torcedor apaixonado e a família se reúne diante da TV para assistir ao Mundial de quatro em quatro anos. Ao revisitar a relação com o pai já morto, a autora levanta questões sobre seu próprio vínculo com o futebol.

'ONTEM VI MEU PAI CHORAR', DE LUIZA ROMÃO

_Quelônio; R$ 74 (48 págs.)_

Voltado a crianças, esse é mais um livro sobre uma filha que tem a relação com o pai permeada pelo futebol. Na obra de Luiza Romão, ambientada nos tempos em que os jogos ainda eram acompanhados pelo rádio, uma menina vê o pai chorar pela primeira vez após a derrota de seu time. Intrigada por aquela emoção tão intensa, ela começa a se aventurar naquele universo para entender o que existe por trás de tanta paixão.

'CAMISA ONZE', DE VANESSA REIS

_Verus; R$ 69,90 (350 págs.)_

Outro relacionamento atravessado pelo futebol é narrado nesse romance de Vanessa Reis. Os protagonistas de "Camisa Onze" são Ana Romário e Bebeto. Eles cresceram assistindo a Copas do Mundo juntos e se reencontram mais velhos, quando ela é uma zagueira famosa e ele, um fisioterapeuta esportivo.

'ONAR '82', DE JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES

_Intrínseca; R$ 79,90 (224 págs.)_

Na trama, pai e filho pertencem a mundos diferentes -o mais velho é um comentarista esportivo que dedica a maior parte de seu tempo a assistir jogos, enquanto o mais novo é do mundo do teatro e das artes. Seu encontro acontece na Copa de 1982, quando o pai enfermo é cuidado pelo filho e eles assistem juntos aos jogos daquela seleção que, apesar de ter perdido, é tida por muitos como a melhor de todos os tempos.

'O GRANDE LIVRO DOS CRAQUES'

_Outro Planeta; R$ 109,90 (224 págs.)_

Essa coletânea de craques lembra não só os nomes que marcaram o esporte, mas também os momentos que protagonizaram. De Pelé, Sócrates e Marta a Lionel Messi, Megan Rapinoe e Mohamed Salah, o livro narra histórias de superação e vitória de diferentes épocas e partes do mundo. Cada uma das figuras é ilustrada por Rodrigo Andrade.

'FUTEBOL LADO B', DE ARIEL PALACIOS

_Globo Livros; R$ 74,90 (312 págs.)_

Ariel Palacios não tenta explicar o futebol, mas observá-lo em toda a sua complexidade. Nesse livro, ele mostra como o esporte é mais do que acontece no campo. O futebol, segundo o autor, é um fenômeno contraditório capaz de unir multidões enquanto também espelha intolerâncias presentes na sociedade.

'AS COPAS DE NELSON RODRIGUES', ORGANIZADO POR CACO COELHO E CRICA RODRIGUES

_Nova Fronteira; R$ 199,90 (632 págs.)_

Outro que olhava o futebol para além da bola era Nelson Rodrigues -o cronista preferia observar quem corria atrás dela. Dividida em três volumes, essa coleção organizada por Caco Coelho e Crica Rodrigues reúne crônicas do autor sobre as Copas de 1958 a 1970, narrando a conquista do tricampeonato a partir das arquibancadas.

'SAUDADES DO QUE NUNCA FOMOS: BRASILEIROS E O FUTEBOL', DE FABIO LUIS BARBOSA DOS SANTOS

_Elefante; R$ 66 (160 págs.)_

Desafiando a velha máxima de que futebol e política não se discutem, Fabio Luis Barbosa dos Santos une as duas coisas em um debate só e mostra como as mudanças no esporte estão ligadas às transformações políticas. Segundo o autor, a recuperação do estilo que fez o futebol brasileiro único só é possível com a mudança da realidade fora de campo.

'A TERRA É REDONDA', DE JAMIL CHADE E MILLY LACOMBE

_Nós; R$ 70 (176 págs.)_

Além de política, esse livro discute também identidade, violência e afeto através do futebol. Os jornalistas Jamil Chade e Milly Lacombe discutem o espaço do esporte em um mundo que parece prestes a implodir e de uma Copa do Mundo nos Estados Unidos, país que perpetra grande parte dessa tensão global.

ÁLBUM COPA DO MUNDO 2026

_Panini; R$ 24,90 (112 págs.)_

Editado todos os anos pela Panini. O álbum da Copa do Mundo é livro, item de colecionador, pedaço da história e motivo de socialização. A edição deste ano é a maior da história, fazendo jus à maior Copa da história, que pela primeira vez terá 48 seleções na corrida pela taça.