Lenda no Haiti, goleiro se aposenta da seleção após participação na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Considerado uma lenda no futebol haitiano, o goleiro Johny Placide se aposentou da seleção do país após a eliminação da Copa do Mundo.

Placide, 38 anos, pendurou as luvas da seleção após a derrota para Marrocos por 4 a 2, nesta quarta-feira (24). O adeus veio com uma atuação de destaque: foram oito defesas para o goleiro haitiano durante a partida.

O goleiro é o terceiro jogador com mais partidas pela seleção haitiana na história, com 84. Foram 15 anos defendendo as cores do país, sendo a maior parte deles como capitão da seleção.

"Obrigado por tudo, capitão Johny Placide. Foram 15 anos de fidelidade, sacrifícios e paixão a serviço da seleção do Haiti", afirmou a Federação Haitiana de Futebol.

"As luvas saem, mas o legado continua vivo", disse a Concacaf.

Placide reuniu os jogadores para se despedir no treino de terça-feira, véspera da última partida. Os colegas abraçaram e aplaudiram o goleiro.

NASCIDO NA FRANÇA, ESCOLHEU O HAITI

Placide nasceu na França, mas escolheu defender o Haiti. Ele é natural de Montfermeil, construiu praticamente toda a sua carreira no futebol francês, chegou a defender a seleção de base dos europeus, mas optou por jogar profissionalmente pelo país de onde seus pais vieram.

O goleiro se despede da seleção após ter sido líder de uma geração que colocou o Haiti no seu ponto mais alto após anos de decepções. A disputa da Copa do Mundo deste ano foi apenas a segunda na história do país da América Central e veio após 52 anos da primeira.

Além da Copa do Mundo, Placide disputou três edições de Copa Ouro e uma de Copa América com a seleção haitiana. Agora, ele volta sua atenção para o cenário dos clubes o goleiro jogou a última temporada pelo Bastia (FRA) e vai definir seu futuro em breve, uma vez que está em fim de contrato.

Com Placide, o Haiti se despediu da Copa na última colocação do Grupo C. A seleção perdeu para Escócia (1 a 0), Brasil (3 a 0) e Marrocos (4 a 2), mas fez história ao marcar seus primeiros gols em Mundiais diante dos marroquinos e chegou até a liderar o confronto por duas vezes.