Lateral que barrou campeão do mundo na Argentina já foi catador de papelão

RIO DE JANEIROR, RJ, E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Determinação é a palavra que define Facundo Medina. O jogador do Olympique de Marseille (França) foi de catador de papelão nas ruas de Villa Fiorito, na grande Buenos Aires, à titular da Argentina na Copa do Mundo de 2026.

SE DIVIDIA ENTRE CATAR PAPELÃO, TREINAR E ESTUDAR

A rotina da infância de Medina era dura. Ele se dividia entre estudar, treinar e, no fim do dia, catava papelão junto com outros familiares.

O foco total no futebol só aconteceu quando teve a oportunidade de morar no alojamento das categorias de base do River Plate.

Precisávamos sobreviver no bairro. Tive que pegar um carrinho e trabalhar como todo mundo. Eu ia coletar papelão com a turma toda, com todos os meus tios. Era de segunda a sexta, um trabalho de família. Tínhamos o suficiente para comer, mas tínhamos que trabalhar duro

"Íamos às 16h ou 17h e voltávamos às 21h ou 22h. Estávamos todos lá rindo muito, observando os pássaros e nos divertindo apesar de tudo. Eu treinava, brincava e ia à escola, então fiz isso até os 12 ou 13 anos, depois me tranquei no alojamento do River Plate", disse Facundo Medina à ESPN Argentina.

NÃO FOI APROVEITADO NO RIVER E DEU SALTO NO TALLERES

Apesar de fazer toda a base no River Plate, Facundo Medina acabou não sendo aproveitado no profissional. Então ele se transferiu para o Talleres, também da Argentina, e por lá ganhou destaque a ponto de ser contratado pelo Lens, da França.

As boas atuações no clube francês chamaram a atenção de um dos principais clubes do país, o Olympique de Marseille, time que defende atualmente e que o fez chegar à Copa do Mundo de 2026.

GANHOU A VAGA DE CAMPEÃO DO MUNDO

A trajetória de Medina nesta Copa do Mundo também é um capítulo à parte. Após ficar fora da lista final do Mundial de 2022, ele foi escolhido pelo técnico Lionel Scaloni, a princípio, para ser reserva em 2026.

Porém, o até então titular Tagliafico se lesionou nos amistosos preparatórios e o treinador optou pelo jogador do Olympique de Marseille, principalmente pela polivalência em atuar tanto como zagueiro quanto como lateral-esquerdo.

As boas atuações na fase de grupos fizeram com que Medina fosse mantido no time titular mesmo quando Tagliafico, campeão mundial em 2022, se recuperou. E a tendência é a de que ele siga na equipe para a partida desta terça-feira (7), contra o Egito, às 13h (horário de Brasília), pelas oitavas de final.