Lateral da Inglaterra é suspenso após expulsão e só volta em eventual final

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral inglês Jarell Quansah foi suspenso pela Fifa por dois jogos após a expulsão na vitória contra o México, nas oitavas de final da Copa do Mundo. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (9).

O jogador será desfalque contra a Noruega, amanhã, pelas quartas de final. Se a Inglaterra avançar, ele cumprirá a segunda partida de suspensão na semifinal.

Dessa forma, ele só ficaria à disposição de Thomas Tuchel em uma eventual final. O lateral também pode disputar uma eventual partida por terceiro lugar.

Ele foi enquadrado no artigo 14, que trata de "má conduta de jogadores". A Fifa não especificou em qual dos tópicos ele foi encaixado.

Quansah foi expulso após dar carrinho e acertar a sola da chuteira na canela de Gallardo. O episódio aconteceu aos oito minutos do segundo tempo.

LEIA A DECISÃO DO COMITÊ DISCIPLINAR DA FIFA

"A Comissão Disciplinar da FIFA aplicou a seguinte sanção ao jogador da seleção inglesa Jarell Quansah, que foi expulso com cartão vermelho direto durante a partida da Copa do Mundo da FIFA 2026? entre México e Inglaterra, disputada em 5 de julho de 2026, no Estádio da Cidade do México:

Suspensão de duas partidas por violação do artigo 14 do Código Disciplinar da FIFA."