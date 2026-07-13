Lateral da Espanha elogia ataque francês e pede atenção

(UOL/FOLHAPRESS) - Pedro Porro, lateral da seleção espanhola, disse que o ataque da França "é um dos melhores do Mundial" e analisou que para enfrentá-lo, a Espanha terá que ter um nível de concentração acima do normal.

O QUE ACONTECEU

Defensor projetou que esta será "uma partida muito bonita para o futebol do mundo". Em entrevista ao jornal Mundo Deportivo, Porro avaliou que a Espanha também é uma das melhores do mundo.

França tem o ataque com mais gols na competição. Em cinco partidas, a seleção francesa marcou 16 vezes  oito foram de Mbappé, que divide a artilharia da Copa com Messi. Além dele, Dembélé balançou as redes cinco vezes, Barcola duas e Doué uma.

Por outro lado, Espanha tem a melhor defesa entre os semifinalistas. A meta de Unai Simón só foi vazada nas quartas de final, na vitória por 2 a 1 sobre a Bélgica.

"Temos respeito por eles, mas seguramente eles têm por nós. Possivelmente, o ataque da França é um dos melhores do Mundial. Temos que estar concentrados 200% o jogo todo porque os detalhes fazem a diferença, ainda mais contra jogadores como eles. E, ao mesmo tempo, temos que ajudar nosso ataque. É uma soma de coisas que preparamos para o jogo de terça", disse Pedro ao Mundo Deportivo.

O jogador do Tottenham elogiou Mbappé, mas disse que pensar menos no adversário é uma boa estratégia para encarar a partida. Porro também ressaltou que a Espanha não perde há 36 jogos.

"Mbappé é um dos melhores do mundo. É diferenciado e vem jogando muito bem no Mundial, mas esperamos pará-lo amanhã. Temos que focar no nosso time. Também somos uma das melhores seleções, no fim das contas. Estamos invictos há 36 jogos. Fazendo bem nossa parte, nós podemos fazer com que eles não tenham o melhor dia. Depende de nós", falou.

Espanha e França se enfrentam nesta terça-feira (14), às 16h (de Brasília), pela semifinal da Copa do Mundo. O jogo é no AT&T Stadium, em Arlington (EUA).